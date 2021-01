Fahrer stellt sich drei Stunden nach Unfallflucht

Eine Zeugin meldete sich am Donnerstag bei der Polizei und informierte die Beamten über eine Unfallflucht, die sich zwischen 17.30 und 18 Uhr in der Rautenstraße in Nordhausen ereignet hatte, berichtet die Landespolizeiinspektion am Freitag.

Die Zeugin schilderte den Vorfall: Ein Mann sei mit seinem Auto in Höhe der Weberstraße von der Straße abgekommen, mit einem Absperrpfosten kollidiert und im Gleisbett der Straßenbahn gelandet. Anschließend habe der Fahrer seinen Wagen gestoppt und sei ausgestiegen. Der Mann habe nach den Schäden an seinem Fahrzeug geschaut. Danach sei er zum Absperrpfosten gelaufen und habe diesen wieder notdürftig gerichtet. Schließlich fuhr der Mann davon.



Noch am Donnerstagabend – etwa drei Stunden nach dem Unfall – sei dieser Mann in der Polizeiinspektion erschienen und habe sich gestellt, berichten die Beamten. Ob er sich wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort strafbar gemacht hat, müsse nun die Justiz entscheiden, meint die Polizei.