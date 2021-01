Das Uhrwerk der Turmuhr der Stadtpfarrkirche St. Blasii in Nordhausen. (Archivfoto)

Foto- und Bastel-Spaß in den Winterferien

Gemeindepädagoge Frank Tuschy ruft auf, bei einem Streifzug durch Nordhausen große und öffentlich sichtbare Uhren zu fotografieren. „Punkte gibt es nur für unterschiedliche Uhrentypen“, rät er davon ab, sämtliche Uhren etwa auf Bahnsteigen abzulichten. Die Uhrenbilder können digital oder auch mit Schere und Klebestift zu einer Collage auf einem Blatt Papier zusammengefügt werden. In dieser Collage sollten auch die uhrensuchenden Kinder mindestens einmal sichtbar sein.

Die zweite Idee ist eher für schlechtes Wetter geeignet: Der Kinder-Kirchen-Laden – zu finden im St.-Blasii-Pfarrhaus – gibt an alle Interessierte kostenlos Bastelbögen ab. Mit denen können Schulkinder binnen vier bis acht Stunden ein maßstabsgetreues Modell der Blasii-Kirche fertigen. Sogar Orgel, Altar und Kanzel sind als Vordruck enthalten und können in das fertige Modell von innen eingeklebt werden. Das Pfarrhaus ist tagsüber immer offen. Im Foyer neben dem Eingang zum Kila-Büro befindet sich ein Regal mit den Bastelbögen.

„Sowohl für ein fertig gebasteltes Kirchenmodell als auch für die Uhrencollage gibt es Preise“, kündigt Tuschy an und erbittet Fotos der Ergebnisse an die Whatsapp-Gruppe „KILA Spiele“ zu schicken: https://chat.whatsapp.com/Eu6LU6Ozznf1oiRC5MMAiE

Sobald der Kinder-Kirchen-Laden wieder öffnet, darf jeder erfolgreiche Teilnehmer pro gewonnener Aktion einmal in eine Schatzkiste greifen.