Friseure bekommen trotz Sperre Kundenanfragen

All die Regelungen, wie hier an einem Salon in Nordhausen, haben nichts genützt. Seit 16. Dezember 2020 sind die Frisörgeschäfte wieder geschlossen

Für Friseure ist die aktuelle Situation nur noch zum Haare raufen. Zum zweiten Mal mussten sie ihre Geschäfte im vergangenen Jahr am 16. Dezember schließen. Mindestens bis 31. Januar 2021 dürfen die Salons auch nicht wieder öffnen. Einige Nordhäuser Friseure, die anonym bleiben wollen, erzählen, dass viele Kunden dennoch nach einem privaten Termin fragen. Die Bußgelder für das heimliche Frisieren reichen bis in den vierstelligen Bereich.



Inzwischen seien die Leute einfach nur noch genervt. Auch, wenn manche noch Scherze über ihre Corona-Frisuren vom ersten Lockdown im Frühjahr machen. „Schon da kamen etliche Anfragen, ob ich nicht trotzdem die Haare schneiden und färben kann“, sagt eine Friseurmeisterin aus Nordhausen. Damals habe sie das strikt abgelehnt. „Wie viele meiner Kollegen dachte ich, dass sich die Situation wieder gibt, wenn sich alle an die Schutzmaßnahmen halten“, sagt sie.

Terminanfragen über soziale Netzwerke



Die Einstellung, die man im ersten Lockdown gehabt habe, sei eine andere gewesen. Unmut, Angst und Verärgerung hätten da zwar auch schon eine Rolle gespielt, aber man konnte für die neue Situation irgendwie noch Verständnis aufbringen. Das ist jetzt purem Unverständnis gewichen. Zumal einem nach der ersten Welle im September suggeriert worden sei, dass mit den bestehenden Hygienemaßnahmen nicht noch mal mit einer erneuten Schließung gerechnet werden müsse. Als der Beschluss dann doch Mitte Dezember kam, habe das viele wie einen Schlag getroffen.



Dass die Lage mittlerweile bitterernst ist, findet auch eine Mitarbeiterin eines Friseursalons. „Es gibt Menschen in unserer Branche, die sich so sehr über diesen Job definieren, dass sie krank geworden sind, weil sie ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen können“, sagt sie. Der Kollege von dem sie spreche, leide nun an einer Depression. Es sei nachzuvollziehen, wenn sich jemand von der Bitte der Kunden verleiten lässt und die Schere wieder in die Hand nehme. Manche fragten über die sozialen Netzwerke an, ob nicht Besuche zuhause möglich seien.

Kunden sind bereit ein Vielfaches zu bezahlen



So etwas wär in einem kleineren Ort gar nicht möglich. „In der Stadt ist alles anonymer, da möge das gehen, aber bei uns kennt jeder jeden“, so die Inhaberin eines Salons. Außerdem sei die Angst vor einem Bußgeld, das dann gezahlt werden müsse, viel höher.

Es bleibe einem nichts anderes übrig als zu warten, aber lange durchzuhalten sei das für viele nicht mehr. Sie habe das Glück keine Miete zahlen zu müssen. Das Geschäft gehöre ihr und sie drehe die Heizung einfach runter, wie beim letzten Mal. Sich dann mit verschiedenen Sachen abzulenken, bringe einen für den Moment auf andere Gedanken und mache die Lage erträglicher.



Für manch einen ist diese auch besser an seinem gewohnten Arbeitsplatz auszuhalten. „Jeden Tag bin ich in meinem Geschäft. Zu tun gibt es immer was und wenn ich nur putze oder was umräume“, erzählt ein Friseurmeister. Natürlich werde er da auch von dem einen oder anderen Kunden gesehen, der frage, ob nicht doch eine Ausnahme möglich sei. Dann vertröste er nur auf „hoffentlich im Februar“, auch wenn mancher bereit wäre, ein Vielfaches vom normalen Preis zu bezahlen.