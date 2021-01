Gartenlaubenbrand in Nordhausen

Am Mittwochvormittag sorgte der Brand einer Gartenlaube in der Straße der Genossenschaften in Nordhausen für einen Einsatz der örtlichen Feuerwehren. „Wir wurden um 11.01 Uhr alarmiert, im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr auch die Kollegen der Wehren von Nordhausen-Mitte und Sundhausen“, berichtet Einsatzleiter Ronald Nolte von der Nordhäuser Berufsfeuerwehr. Der Brand war schnell unter Kontrolle und um 12.05 Uhr abgelöscht. „Der Besitzer der Laube hat diese rechtzeitig verlassen, so dass niemand zu Schaden kam“, so Nolte weiter. Den verursachten Schaden schätzt er auf 5000 Euro. Brandursache ist wahrscheinlich ein alter Ofen, dessen Abgasrohr überhitzt war.