Grab in Ilfeld geschändet – Polizei sucht Zeugen

Ilfeld/Wipperdorf. Die Polizei Nordhausen sucht im Zusammenhang mit einer Grabschändung in Ilfeld nach Zeugen. Zudem machten sich Unbekannte an einem Windrad nahe Wipperdorf zu schaffen.

Zwischen Freitagnachmittag bis Samstagmittag haben Unbekannte in Ilfeld auf dem Friedhof am Pfaffwinkel ein Grab geschändet. Wie die Polizei mitteilte, sind ein Grabstein mit Farbe übergossen und Pflanzen herausgerissen worden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

Auch in einem weiteren Fall werden Zeugen gesucht. In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannten die Tür eines Windrades nördlich von Wipperdorf aufgebrochen. Laut Polizei entwendeten sie anschließend darin abgestellte Geräte und Werkzeuge von Arbeitern. Zudem wurde erheblicher Sachschaden an einer Hebevorrichtung verursacht worden.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Nordhausen.