Habau und Universalbeton verschmelzen

Die österreichische Habau Group stellt sich in Deutschland neu auf. Wie das Unternehmen mitteilte, fusionierte die Universalbeton GmbH und Co. KG und die Habau Hoch- und Tiefbau GmbH zur Habau Deutschland GmbH. Damit bündele Habau seine Stärken und baue seine Marktposition weiter aus.



Habau Hoch- und Tiefbau bietet Komplettlösungen vom Rohbau bis zum schlüsselfertigen Hochbau in Fertigteil- und in konventioneller Bauweise an, Universalbeton gehört zu den führenden Fertigteilproduzenten in Deutschland.

Seit Jahresbeginn verstärkt Hauke Lattmann die Geschäftsführung der Habau Deutschland GmbH an der Seite von Jens Stark. Der studierte Diplom-Ingenieur ist bereits seit mehr als 14 Jahren für Habau tätig und leitet seit 2010 erfolgreich den Bereich Hochbau in Heringen.

Habau-Geschäftsführer Jens Stark zeigt sich erfreut darüber, mit Hauke Lattmann einen „erfahrenen und versierten Experten aus den eigenen Reihen“ an seiner Seite zu haben. „Gemeinsam werden wir den eingeschlagenen Kurs weiter vorantreiben.“

Lattmann will nach eigenem Bekunden gemeinsam mit Jens Stark die bestehenden Geschäftsbeziehungen „kontinuierlich, verlässlich und in hoher Qualität weiterführen“ und zudem neue Impulse setzen, um mit Spitzentechnologie und Flexibilität am Markt weiterhin zu punkten. Lattmann will sich vorrangig um Forschungs- und Entwicklungsprojekte sowie die Übernahme beziehungsweise den Aufbau eines Beziehungsnetzes zu Partnern in Wirtschaft, Industrie, Politik, Forschung und Lehre kümmern.