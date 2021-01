Ein Diebesduo erbeutet zwei Mountainbikes und einen E-Roller in der Stolberger Straße in Nordhausen.

Nordhausen Diebesduo erbeutet zwei Mountainbikes und einen E-Roller in der Stolberger Straße.

Hausbewohner überrascht zwei Einbrecher in Nordhausen

Auf frischer Tat ertappte ein Hausbewohner zwei Einbrecher (ein Mann und eine Frau) am Montag gegen 22.50 Uhr im Abstellraum eines Gebäudes in der Stolberger Straße in Nordhausen, berichtet die Landespolizeiinspektion. Die Täter flüchteten sofort. Ihre Beute (zwei Mountainbikes und einen E-Roller) nahmen sie mit.



Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrecher in der Nähe des Tatortes ein Fahrzeug geparkt hatten, um das Diebesgut transportieren zu können. Bei den Tätern soll es sich um eine etwa 1,60 Meter große Frau mit schwarzen, schulterlangen Haaren gehandelt haben. Sie trug eine weiße Jacke und fiel durch ihre außergewöhnliche Gangart auf. Ihr Begleiter war etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, trug ein graues Sweatshirt und eine braune Bomberjacke mit Tarnmuster.



Wer Hinweise zum Tatgeschehen, vor allem zu auffällig geparkten Fahrzeugen in der Alexander-Puschkin-Straße oder am Geiersberg, geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden.