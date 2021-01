Heringens Spielplatz wird attraktiver

Das sind die neuen Spielgeräte auf dem Spielplatz an der Straße der Jugend in Heringen.

Nach und nach wird Heringens alter Spielplatz in der Straße der Jugend wieder Leben eingehaucht. „Was nicht immer sehr einfach ist“, wie Ortschaftsbürgermeister Roman Arendt (SPD/FW-PL) zugibt und damit die Beschaffung der hierzu notwendigen Gelder meint. „Hauptsächlich muss ich da persönlich erscheinen und mein Vorhaben erklären.“ Denn gerade bei Spielgeräten gebe es nach oben kein Ende und auch kleine Geräte kosten.



Neben Absagen, für die Arendt Verständnis hat, kann er aber auch Erfolge verbuchen. „Noch im November des vergangenen Jahres konnte ich zwei Spielgeräte anschaffen, was mich sehr freut. Besonders wenn ich sehe, wie diese von Heringens Kindern angenommen werden“, so der hiesige Kommunalpolitiker, den ein solcher Anblick weiter anspornt. Daher ist Arendt weiter bestrebt, den Spielplatz in dem Wohngebiet noch attraktiver zu gestalten.

Mittlerweile konnte sogar ein weiteres Spielgerät in Auftrag gegeben werden, wofür sich Roman Arendt besonders bei der Bundestagsfraktion der Linken bedankt, dessen gleichnamiger Verein kürzlich hierfür 500 Euro überreichte. Ausdrücklich gilt sein Dank den beiden Linkenpolitikerinnen Birgit Keller sowie Kersten Steinke.