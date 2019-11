Die Umleitung wegen der Vollsperrung in der Johannesstraße ist ausgeschildert (Symbolfoto).

Ilfeld. Die Johannesstraße in Ilfeld muss wegen Gleisbauarbeiten komplett bis zum 22. November gesperrt werden. Eine Umleitung ist ausgeschrieben.

Gleisbauarbeiten: Johannesstraße in Ilfeld wird komplett gesperrt

Die Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) führt gegenwärtig Gleisbauarbeiten entlang des Streckennetzes durch. Dies teilt HSB-Pressesprecherin Heide Baumgärtner mit. Im Zuge der Arbeiten wird auch der Oberflächenbelag der Straße am Bahnübergang in der Johannesstraße in Ilfeld saniert.

Die Arbeiten finden tagsüber und auch nachts in der Betriebsruhe der Eisenbahn statt. Aufgrund der Baumaßnahmen ist eine Vollsperrung der Johannesstraße in Ilfeld vom 18. bis 22. November erforderlich. Eine innerörtliche Umleitung ist ausgeschildert. Der Zugverkehr ist nicht betroffen.

