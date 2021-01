Konkurrenz für Oscar-Preisträger durch junge Musik aus Urbach

Ob als improvisierender Pianist im Fürstenhof oder an der Seite mit dem erfolgreichen Pop-Duo Milky Chance - noch als Schüler konnte sich der Urbacher Alexander John in den vergangenen Jahren unter Freunden der Klaviermusik sowohl um Nordhausen als auch deutschlandweit einen Namen machen. Über 30.000 Streams aus 17 Ländern zählte seine Veröffentlichung „Disarray“ aus dem Frühjahr. Doch Corona hat auch in der Musikerszene tiefe Spuren und viele Fragezeichen hinterlassen. „Die Soforthilfen in der Branche sind ein Witz und ob die Leute 2021 Lust auf große Konzerte haben, ich weiß es nicht“, bangt der 20-Jährige, der 2020 gleich drei Veröffentlichungen auf den Markt gebracht hat. Doch vor Publikum habe er davon keine spielen dürfen, bedauert er zutiefst.

Der Grund, dass Johns Rückschau auf 2020 dennoch positiv ausfällt, trägt einen Namen: „How To Act“. So heißt die nun dritte Scheibe des Pianisten. „Wie man handelt, war wohl für viele die schwierige Frage des Jahres“, übersetzt und erklärt er den Titel seines ersten Mini-Albums (EP). Die fünf Musiktitel umfassende EP vereint Klaviermelodien mit elektronischen Sounds. „Und all das trifft auf orchestrale Elemente“, versucht John seinen der Neoklassik nahen Stil zu beschreiben.

Nicht nur er vergleicht diese Klangfülle, die erstmals ohne Produzenten frei arrangiert hat, mit Filmmusiken: Selbst Hans Zimmer könne das Nachwuchstalent damit Konkurrenz machen, schwärmt beispielsweise auch das Musikmagazin „Prettyinnoise“ über die Musik aus dem Südharz und stellt John damit in eine Reihe mit einem Komponisten, der bereits Kinofilmen wie „Gladiator“ einen unverwechselbaren Klang gab und dafür gar mit dem Oscar ausgezeichnet wurde.

Seit Dezember ist die neue Platte des Autodidakten, der mit der Kellermusik in Urbach bereits seine eigene kleine Open-Air-Konzertreihe auf die Beine gestellt hat und mit der Combo Levi‘s Music Project einen weltweit führenden Jeans-Hersteller als Förderer im Rücken weiß, nun auf allen bekannten Streaming-Plattformen zu haben. Und mit welchem Ehrgeiz der Urbacher seine musikalische Karriere ins Visier nimmt, beweist auch ein anderes Angebot im Internet. Da nämlich bietet John bereits eigene Merchandise-Artikel wie T-Shirts oder Anstecker mit dem Albumtitel an.