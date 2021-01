Landrat bringt Anfang März Haushaltsplan in den Kreistag

Nun ist es offiziell. Am 9. März soll sich der Nordhäuser Kreistag das nächste Mal versammeln. In der Sitzung will Landrat Matthias Jendricke (SPD) den neuen Haushaltsplan des Landkreises dem Gremium zur ersten Lesung vorlegen. Sofern es keine größeren Probleme gibt, rechnet Jendricke damit, dass der Etat in der darauffolgenden Kreistagssitzung am 27. April beschlossen werden kann.



Den bisher fehlenden Zeitplan für „die dringend notwendige Haushaltsaufstellung des Landkreises“ hatte zuletzt Nordhausens Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) in seiner Funktion als Vize-Fraktionschef der „Bürgerliste Südharz“ kritisiert. Er warf dem Landratsamt sogar vor, die öffentliche Debatte „verschleppt“ zu haben.



Jendricke widerspricht dieser Kritik. Die Corona-Pandemie wirke sich auch auf die Arbeit des Kreistages aus. Dennoch werde es auch in diesem Jahr vor der Beschlussfassung eine intensive Diskussion in den vorberatenden Ausschüssen und eine Überarbeitung des Haushaltsentwurfs geben.



Dass der Etat voraussichtlich erst Ende April beschlossen wird, sei kein Problem, meint Jendricke. Investiert werden könne weiter dank 19,7 Millionen Euro an sogenannten Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2020. Mit Haushaltsresten von mehr als zehn Millionen Euro könnten bestehende Vorhaben zusätzlich weiterfinanziert werden.