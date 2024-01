Markantes Zeichen: Hinter den Kulissen des Brocken-Sendeturms

Schierke Vor 50 Jahren wurde mit dem Bau des Sendeturms auf dem höchsten Gipfel Norddeutschlands begonnen. So sieht es dort heute aus.

Der Weg zum Gipfel ist steil, aber schneefrei. „Vor einer Woche sah das hier noch ganz anders aus“, sagt Fred Haberland, der seinen Wagen von Schierke aus nach oben auf den Brocken steuert. „Da hätten wir das letzte Stück wohl nicht mit dem Auto geschafft.“ Haberland ist „Manager Großstandorte“ bei der Deutsche Funkturm GmbH, und als solcher unter anderem zuständig für die Sendeanlage auf dem Brocken.

Dieser rot-weiß gestreifte Mast ist wohl das markanteste Zeichen auf dem höchsten Gipfel Norddeutschlands. Und das höchste: Mit 123 Metern überragt er die offizielle Brocken-Gipfelhöhe von 1141,2 Metern beträchtlich; jedem Wanderer, der von Ilsenburg aus über den steilen Kolonnenweg nach oben geht, signalisiert sein Anblick, dass es bald geschafft ist.

Laut zahlreichen übereinstimmenden Informationen im Internet wurde der Sendeturm 1973 errichtet, er wird in diesem Jahr also 50 Jahre alt. Aber leider sind diese Informationen unvollständig: 1973 wurde mit dem Bau begonnen, fertig gestellt und in Betrieb genommen wurde der neue Sendemast erst drei Jahre später.

Zeit also, sich dieses Brocken-Wahrzeichen einmal etwas genauer anzusehen. Und dafür ist Fred Haberland genau der richtige Mann. Er arbeitet seit 1992 für die Deutsche Funkturm und hat seitdem – mit Unterbrechungen – mit dem Brocken zu tun. Natürlich besitzt er eine Zufahrtsberechtigung für den Berg; an der Straßensperre der Brockenstraße in Schierke wird er sofort durchgewunken, man kennt sich.

Eigentlich war die Wettervorhersage gut: mäßige Temperaturen, kein Niederschlag, auf dem Weg Richtung Schierke kam sogar ein paar Mal die Sonne durch. Aber der Brocken ist anders, nicht ohne Grund wird ihm ein Hochgebirgsklima nachgesagt. Am Straßenrand werden die Schneewehen zunehmend höher – und dann kommt der Nebel. Erst ein paar Streifen, dann immer dichter. Kurz vor dem Gipfel ist auf der linken Seite die Haltestelle der Brockenbahn kaum zu erkennen; und wo bitte steht hier ein Sendemast? Nichts als graue Suppe und ein paar schemenhafte Gebäude.

Statistiken sagen, dass der Brocken an rund 300 Tagen im Jahr im Nebel liegt, und Meteorologen können genau erklären, warum das so ist (Subalpines Klima, Insellage in einer weiten Ebene, dadurch reichlich Wind und Regen). Oder es ist einfach Pech: Keine weite Sicht und schon gar keine Sonne.

Über den Sendemast werden noch heute zehn Rundfunksender – analog und digital – und drei digitale Fernsehsender ausgestrahlt. Auch in Zeiten von Kabel und Digitalisierung hat er seine Bedeutung behalten. Fred Haberland: „Noch gibt es längst nicht überall Glasfaserkabel, und analoge UKW-Sender sind weiter gefragt und in Betrieb. Deswegen wird der Brockensender weiter benötigt.“ Überraschend für Außenstehende: Das alles läuft ferngesteuert und weitgehend automatisch. In dem Gebäude, das zu dem Sendeturm gehört, und das 1995 feierlich eingeweiht wurde, sitzt heute niemand mehr. Ein bis zweimal im Monat schauen Servicekräfte vorbei und sehen nach dem Rechten, und dann gibt es noch die große Jahreswartung, bei der alles komplett inspiziert und der Sendebetrieb für eine kurze Zeit sogar abgeschaltet wird.

Bis in die 90er Jahre hinein gab es auf dem Brocken fünf feste Sender-Arbeitsplätze – jetzt wird alles automatisch und per Fern-Überwachung geregelt. Bei der Begehung der Technik-Etage (Fotografieren verboten!) überrascht, wie wenig Platz für so einen üppigen Sendebetrieb ausreicht. In Server-Schränken summt, brummt und blinkt es dezent vor sich hin, und nur an den Kabeln, die dick wie Feuerwehrschläuche zum Sendemast führen, ist zu ahnen, welche Datenmengen hier durchgeschleust werden.

Draußen, auf einer Art Stahlgerüst, das in einiger Höhe zum Sendeturms führt, kommt man den Dimensionen dieses Mastes nahe. Die vier Stahlträger haben kein Fundament, sie sind mit Krallen stabil im Granit verankert. Auf den drei umlaufenden Ringen sind die eigentlichen Sender angebracht, das obere kreisförmige Gitter dient lediglich zum Schutz gegen herabfallende Eisbrocken. Fred Haberland: „Die können im Extremfall tonnenschwer sein.“ Nach oben klettern wir nicht – von der Umgebung wäre kaum etwas zu erkennen und für Ungeübte und Höhenängstliche ist es bei den Wetterbedingungen noch schwieriger. Haberland sieht das cool: „Wenn man beim Aufsteigen erstmal über der Baumgrenze hinweg ist, ist alles kein Problem mehr.“ Aber er weiß auch von schwierigen Rettungseinsätzen zu berichten, wenn Techniker von einer Plattform geborgen werden mussten. „Schwindelfreiheit ist Job-Voraussetzung. Aber selbst dann bleibt immer ein Rest-Risiko.“

Er ist zuständig für 30 der rund 300 Großstandorte der Deutsche Funkturm. Großstandorte sind herausragende Sendestandorte wie die bekannten Fernsehtürme in den Städten oder eben die Brockenanlage. Daneben gibt es rund 4000 „normale“ Sender, etwa Handymasten, die routinemäßig betreut werden. Jeder der Großstandorte hat seine besondere Geschichte, über die Fred Haberland mit Begeisterung erzählen kann – und von ihnen ist der Brocken wiederum etwas ganz Spezielles.

Als in den dreißiger Jahren das Medium Fernsehen entwickelt wurde, begannen die Planungen für geeignete Senderstandorte. Berggipfel waren wegen ihrer Reichweite favorisiert, und hier wiederum insbesondere der Brocken, weil er hoch über einer weiten Ebene aufragt. 1936/37 wurde folgerichtig hier der erste deutsche Sendeturm überhaupt gebaut – wobei der weniger wie ein Turm sondern mehr wie ein Hochhaus aussah. Auf alten Fotos sind 16 Etagen erkennbar.

Aus diesem Turm wurde, nachdem etliche Etagen wieder abgetragen wurden, später das Brockenhotel. Mit der Inbetriebnahme des neuen Turms wurde der alte Sendemast auf dem Dach entfernt und die heutige Radarhülle angebracht. Dort befindet sich inzwischen eine Anlage der Deutschen Flugsicherung.

Im Gebäude, das zum jetzigen Turms gehört, geht es weiter in die ehemaligen Arbeitsräume. Alles liegt und steht noch herum wie zu Zeiten, als es noch Beschäftigte vor Ort gab – jetzt verirrt sich ab und zu ein einzelner Techniker hierher. Wozu die Räume sonst genutzt werden? Fred Haberland zuckt mit den Achseln: „Das wurde seinerzeit alles sehr großzügig geplant und wird heute, mit der Veränderung der Technik, kaum noch gebraucht.“

Was allerdings gebraucht wird, ist ein ständiger Zugang zum Sendeturm – auch bei winterlichem Extremwetter. Haberland: „Hier kann sich der Schnee meterhoch auftürmen, dann kommt man von außen nicht mehr an den Mast heran.“ Für diese Fälle gibt es einen unterirdischen, leicht unheimlichen Zugang. Mit einem Spezialschlüssel geht es die Treppe herunter und dann durch einen engen Gang direkt unter den Mast. Von hier könnte man jetzt bei allen Wetterbedingungen nach ganz oben steigen. Aber das ist nur was für Profis, die auch bei Eis, Schnee, Wind und Kälte angstfrei in die Höhe klettern.

Fred Haberland ist als „Manager Großstandorte“ für die Sendeanlage auf dem Brocken verantwortlich. Foto: Erwin Klein

Imposante Erscheinung: Der rot-Weiß gestreifte Sendeturm ist das beherrschende Gebäude auf dem Brocken. Foto: Erwin Klein

Die Füße des Stahlkolosses sind mit Krallen im Granit verankert. Foto: Erwin Klein

Durch einen unterirdischen Gang gibt es auch im Winter einen sicheren Zugang. Foto: Erwin Klein