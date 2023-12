Mutmaßliche Brandstiftung im Landkreis Nordhausen - Frau festgenommen

Niedergebra. Eine 39-Jährige steht unter Verdacht, Feuer in einem leerstehenden Einfamilienhaus in Niedergebra gelegt zu haben.

Eine Frau soll im Landkreis Nordhausen ein leerstehendes Einfamilienhaus angezündet haben. Die 39-Jährige wurde vorläufig festgenommen, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Das Haus in Niedergebra geriet durch die mutmaßliche Brandstiftung in der Nacht zum Montag in einen Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Haus wurde durch die Flammen zerstört. Der Sachschaden wurde auf 75.000 Euro geschätzt. Die Hintergründe waren zunächst unklar..