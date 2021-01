Ein Polizist an einem Unfallort.

Nach Unfall verkeilt Auto an einer Laterne in Bleicherode

Ein folgenschwerer Fehler unterlief dem Fahrer einer Sattelzugmaschine am Montagabend. Er befuhr kurz nach 19 Uhr die Lindenstraße in Bleicherode. Als der 50-Jährige nach links auf den Parkplatz eines Supermarktes abbiegen wollte, kollidierte er mit einem dort stehenden Skoda. Durch die Wucht des Zusammenstoßes habe sich das Auto an einer Laterne verkeilt, berichtet die Polizei. Verletzt wurde niemand. Die Laterne musste jedoch anschließend demontiert werden.