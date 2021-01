Neue Spielgeräte für Spielplatz in Liebenrode

Die Gemeinde Hohenstein will die Spielplätze in den Ortsteilen nach und nach auf Vordermann bringen. „Wir wollen im Frühjahr als Erstes den Spielplatz in Liebenrode mit neuen Geräten ausstatten“, berichtet Bürgermeister Andreas Gerbothe (CDU).

Dafür wolle man 7700 Euro investieren. Sei diese Maßnahme abgeschlossen, werde ein zweiter Spielplatz in Angriff genommen. Welcher sei aber noch nicht entschieden. Im Kindergarten „Hohensteiner Burgspatzen“ in Klettenberg soll die Außenfassade und die Treppe an der Terrasse erneuert werden, nennt der Bürgermeister eine weitere Maßnahme in der ersten Jahreshälfte 2021. Und die notwendige Aufforstung in den Waldgrundstücken der Gemeinde soll ebenfalls weitergehen.

„In diesem Jahr werden wir 15.500 Euro dafür ausgeben“, kündigt Gerbothe an. Sein Plan ist, jedes Jahr eine feste Summe für die Aufforstung in den Haushalt einzustellen.