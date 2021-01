Nordhäuser Horizont-Vereinschef kritisiert die Gesellschaft in Zeiten der Pandemie

René Kübler, Geschäftsführer des Nordhäuser Horizont-Vereins und SPD-Mitglied, ist ein kritischer Geist. Er beobachtet mit Sorge, wohin sich unsere Gesellschaft in Zeiten der Corona-Pandemie entwickelt hat. „Zuletzt wurde mir zu viel geherrscht und zu wenig geführt“, kritisiert er das Verhalten vieler Politiker.

„Wir brauchen wieder einen Dialog und ein besseres Miteinander“, fordert er angesichts des großen Transformationsprozesses, in dem sich unsere Gesellschaft momentan befindet. Der Horizont-Verein als sozialer Träger mit über 400 Mitarbeitern im Landkreis Nordhausen versucht, dieses Miteinander vorzuleben. „Ich habe Verantwortung abgegeben und auf mehr Schultern verteilt“, beschreibt er den Wandel im vergangenen Jahr. So seien jetzt elf Personen mit Verantwortung in der Führungsebene des Vereins betraut.

„Das funktioniert nur über gegenseitiges Vertrauen“, hat Kübler beobachtet. Denn es gebe derzeit zu viel Misstrauen in der Gesellschaft, woran die sozialen Medien eine große Aktie hätten. „Wir müssen uns wieder mehr einmischen und versuchen, eine Vision von der Gesellschaft zu entwickeln“, fordert der Nordhäuser. Denn er habe erleben dürfen, dass gerade die sozialen Berufe systemrelevant sind. „Diese Chance müssen wir nutzen, um mitzugestalten“, so der Chef des Horizont-Vereins.