Nordhäuser Impfzentrum soll am 3. Februar öffnen

Noch sind die Stühle im künftigen Wartebereich gestapelt, sind einige Kisten auszupacken, fehlt der alles entscheidende Impfstoff. Doch bis 3. Februar wird man auch die letzten Schritte gegangen sein, aus den Souterrain-Räumen vom „Nordhaus“ in der Stolberger Straße ein voll funktionsfähiges Corona-Impfzentrum zu machen. Davon ist Herbert Spiller überzeugt.



Er leitet die Nordhäuser Regionalstelle der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) und managt den Aufbau des Impfzentrums, künftig auch dessen Betrieb. Am Montag kam er mit Mitarbeitern der KV, des Gesundheitsamts, der Polizei sowie mit Inge Klaan als Chefin der das „Nordhaus“ vermietenden Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (SWG) zu einem Vor-Ort-Termin zusammen, um letzte Schritte wie das Anbringen nötiger Markierungen zu besprechen.



Wichtigste Botschaft des Treffens: „Die Polizei bescheinigte uns sehr gute Verhältnisse“, so Klaan mit Blick auf die Sicherheitsanforderungen an ein Impfzentrum. Alles Nötige bis auf die Spezialkühlmöglichkeiten für den Impfstoff, der maximal in einer Tagesmenge vorrätig sein werde, sei vorhanden. Neben dem Kleinen Saal können der Sport- und der Seminarraum, Büros und Toiletten genutzt werden. Ein Fahrstuhl sichert einen barrierefreien Zugang vom Haupteingang aus.



Mindestens für ein Jahr vermietet die SWG ihren Kleinen Saal die Räumlichkeiten an die KV, wahrscheinlich sogar für anderthalb Jahre. Denn das Impfen gegen das Corona-Virus wird Zeit brauchen, zumal der Impfstoff in den nächsten Monaten knapp bleiben dürfte.



So ist es vorerst auch nur Theorie, dass in Nordhausen in zwei Schichten 100 oder mehr Personen pro Tag geimpft werden. „In anderen Thüringer Impfzentren werden aktuell zwischen 14 und 20 Uhr etwa 75 Personen pro Tag geimpft“, informiert KV-Mitarbeiterin Jana Schröter.



Sie bittet jene, die einen Impftermin haben, auch erst zur entsprechenden Zeit zu kommen – und nicht früher, um unnötige Menschenansammlungen zu vermeiden. Platz sei mindestens für zehn Leute im Warteraum, so Spiller. Ihm ist wichtig zu sagen, dass der limitierende Faktor der Impfstoff – nicht das Personal oder die Räumlichkeiten – ist.