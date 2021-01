Nordhäuser Kreisvolkshochschule behauptet sich in der Krise

Das Frühjahr kann kommen. Die Kreisvolkshochschule ist bereit. Die Pädagogen haben ihr Programm-Paket schon geschnürt. Das neue Semester startet Mitte Februar.

Die Schule habe die Corona-Krise bisher „ohne größere Blessuren“ überstanden, sagt Direktor Gerhard Tölle. In die Kurse strömen keine Massen. Meist sind es acht bis zehn Teilnehmer. „Da kann Abstand gehalten werden.“ Die kleinen Gruppen ermöglichen es der Schule, die Corona-Auflagen ohne nennenswerte Probleme zu erfüllen.

Die Volkshochschule nutzt auch Online-Formate in jenen Kursen, die sich für einen Fern-Unterricht eignen. Die dafür notwendige Technik sei „relativ stabil und läuft ordentlich“, lobt der Direktor. Momentan seien die Pädagogen dabei, die ersten virtuellen Unterrichtsräume zu gestalten. Online-Lehrgänge bieten sich vor allem im Sprachbereich oder in der beruflichen Bildung an.

Aber Online-Varianten bleiben für die meisten Teilnehmer nur ein Ersatz. Viele bevorzugen weiterhin die Präsenzkurse. Ihnen sind auch die sozialen Kontakte wichtig. Die Schule ist ein Treffpunkt. Das gelte vor allem für die Älteren, bestätigt Bereichsleiterin Kornelia Hökelmann. „Mehr als die Hälfte der Teilnehmer ist über 50“, unterstreicht Gerhard Tölle. Auch die über 70-Jährigen seien inzwischen „eine nennenswerte Gruppe“. Das war früher nicht so.

Teilnehmerzahl sinkt in der Pandemie von 6000 auf 4000

Trotz des Engagements im Haus: Die Corona-Krise wirkt sich aus. Ein Blick in die Jahresbilanz 2020 beweist es. Die Zahlen gehen zurück. Statt der sonst jährlichen 12.000 Unterrichtsstunden sind es nur 9000. Anstelle der 6000 Teilnehmer stehen 4000 zu Buche.

Doch es sei gelungen, die wirtschaftlichen Verluste abzufedern, berichtet Gerhard Tölle. Die Schule sei zu keiner Zeit in Bedrängnis geraten. Eine finanzielle Corona-Hilfe sei dem Haus insgesamt zugutegekommen, aber vor allem auch den freiberuflichen Dozenten.

Auswahl aus 55 Kursangeboten ist möglich

Ein starkes Plus für die Nordhäuser Volkshochschule sei nach wie vor das Angebot, Schulabschlüsse auf dem zweiten Bildungsweg nachzuholen. Das sei nicht mehr selbstverständlich. Andere vergleichbare Häuser haben diese Tradition längst schon beendet. „Wir stecken viel Kraft rein, damit wir dieses Angebot in Nordhausen aufrechterhalten können“, betont Tölle. Den Absolventen begegnet er mit großem Respekt: „Wer das Abitur auf diesem Weg schafft, hat Willensqualität.“

Voller Vorfreude blickt Kornelia Hökelmann auf das neue Semester. Wer kreativ sein möchte, kann unter 55 Kursangeboten wählen. Von Malerei über Floristik bis zum Goldschmieden. Sehr gefragt seien stets die Keramikkurse. Zudem bestehen Möglichkeiten, das Häkeln, Stricken, Nähen oder Klöppeln zu erlernen. Allein im Bereich Kultur und Gestalten hat die Volkshochschule 60 Angebote. Ebenso viele sind es zum Thema Gesundheit. Von Yoga für den Rücken bis Pilates.

Die Programm-Übersicht gibt es auch in gedruckter Form. Die Hefte werden allerdings nicht mehr an alle Haushalte im Landkreis verteilt. Mit jedem Semester wechseln die Zustellbezirke. Diesmal sind die Regionen Bleicherode und Ellrich an der Reihe. Dort sollen die Programmhefte ab 10. Februar in den Briefkästen landen.