Nordhäuser Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht

Die Polizei sucht in Nordhausen Zeugen einer Unfallflucht.

Nordhausen Das Verschieben einer Verkehrsinsel in der Bochumer Straße löst Kettenreaktion aus.

Die Polizei in Nordhausen sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Dienstagmorgen in der Bochumer Straße ereignete. Zwischen 6 und 7 Uhr befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Bochumer Straße zwischen der Gerhart-Hauptmann-Straße und der Hesseröder Straße. Dort stieß es gegen eine Verkehrsinsel und schob Teile dieser Insel auf die Gegenfahrbahn. Kurz vor 7 Uhr kollidierten dann zwei Autos mit der verschobenen Insel, berichtet die Landespolizeiinspektion. Autoteile schleuderten zudem gegen einen geparkten Pkw.



Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem bislang unbekannten Fahrzeug, das gegen die intakte Verkehrsinsel stieß, machen können. Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen telefonisch unter 03631 / 960 entgegen.