Nordhäuser Polizei sucht Eigentümer eines Schlüsselbundes

Nordhausen Beamte wählen den Weg in die Öffentlichkeit, um in einem aktuellen Fall Fortschritte erzielen zu können.

Bei einer Hausdurchsuchung im Landkreis Nordhausen entdeckten die Polizisten auch einen Schlüsselbund. Der gibt den Beamten nach wie vor Rätsel auf.

Bisher gelang es der Polizei nicht, den Eigentümer der Schlüssel ausfindig zu machen, berichtet die Landespolizeiinspektion am Dienstag. Deshalb wendet sie sich jetzt an die Öffentlichkeit. Wer sein Schlüsselbund erkennt, wird gebeten, sich mit der Polizei in Nordhausen in Verbindung zu setzen. Die Beamten sind unter der Telefonnummer 03631 / 960 erreichbar.