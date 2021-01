Nordhäuser Standesamt schließt im Vorjahr 177 Ehen

Nordhausen Stadtverwaltung gewährt einen Blick in die Statistik des vergangenen Jahres.

177 Paare gaben sich vergangenes Jahr im Nordhäuser Standesamt das Eheversprechen, berichtet die Stadtverwaltung. Von den 177 Brautpaaren haben 148 einen Ehenamen bestimmt. 128 Mal sei der Name des Mannes zum Ehenamen gewählt worden.



Die meisten Eheschließungen (138) fanden in den Räumen des Alten Rathauses statt. Im Kunsthaus Meyenburg gaben sich 32 Paare das Ja-Wort. Im Trauzimmer im alten Rittergut der Gemeinde Hohenstein trauten sich vier Paare. Und jeweils ein Paar besiegelte den Bund der Ehe in der Nordhäuser Traditionsbrennerei, im Museum Tabakspeicher und in der historischen Straßenbahn.

1027 Sterbefälle wurden voriges Jahr im Standesamt beurkundet. Im Vergleich zu Jahr 2019 sind die Sterbefälle, trotz Corona, ziemlich konstant geblieben, sogar leicht zurückgegangen, erklärt die Stadtverwaltung. Zumindest für das Jahr 2020 lasse sich demnach keine „Übersterblichkeit“ durch die Corona-Pandemie statistisch feststellen.

Außerdem musste sich das Standesamt im Vorjahr mit dem Beurkunden von 72 Vaterschaftsanerkennungen, 73 Erklärungen zur Namensführung und 110 Kirchenaustritten beschäftigen. 5748 in Papierform geführte (Alt-)Register wurden elektronisch durch das Standesamt nacherfasst.

Durch die Erledigung von Personenstandsaufgaben für die Gemeinden Werther und Hohenstein sei das Nordhäuser Standesamt für rund 53.000 Menschen im Landkreis zuständig, betont die Stadtverwaltung.