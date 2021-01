Frances Theres Beier

Nordhäuser Tafel will Suppenküche im Frühjahr öffnen

Nordhausen. Die Hoffnung, die Suppenküche Ende Februar oder März wieder öffnen zu können, gibt die Vereinsvorsitzende der Nordhäuser Tafel Helga Rathnau nicht auf. Beinahe ein Jahr sind die Räume nun schon geschlossen, in denen sich vor allem ältere Menschen trafen, um sich auszutauschen und soziale Kontakte zu halten.

Mittlerweile hat das Klientel gewechselt. Die Älteren kommen nicht mehr zur Tafel, um sich Lebensmittel abzuholen. Zu groß sei die Angst bei ihnen, sich mit dem Corona-Virus anzustecken, weiß Rathnau. Was sie nicht weiß ist, wie sich die Leute nun versorgen. „Ein Alleinstehender braucht keinen ganzen Eintopf“. Jüngere Familien schon. So gleiche sich das Publikum aus. Weniger Menschen seien es deshalb aber nicht, so die Vereinsvorsitzende.

Nach einer fast zweiwöchigen Pause öffnet die Tafel in der kommenden Woche wieder. Die Herausforderungen, denen sich das ehrenamtliche Team stellen muss, bleiben jedoch auch im neuen Jahr die Gleichen. „Es ist kein schönes Bild. Die Leute stehen schon früh um neun in einer Schlange am Gartenzaun, obwohl wir erst um zwölf aufmachen“, sagt Rathnau. Nicht aber, weil die Angst bestehe nichts mehr zu bekommen, sondern um miteinander zu erzählen. Abstand werde dabei nicht gehalten.

Mit der Öffnung der Suppenküche könnte der Austausch wieder dort stattfinden. „Vielleicht können wir im Februar oder März erstmal nur eine Frühstücksversorgung anbieten“, hofft Rathnau. Derzeit ist das jedoch noch nicht möglich. Damit der Abstand eingehalten werden kann, dürfen sich in den Räumlichkeiten nur zwölf Personen aufhalten. Die müssten dann angehalten werden, wieder Platz für die Nächsten zu machen. Allein mit den ehrenamtlichen Helfern sei das nicht zu bewältigen.

Trotz der Schwierigkeiten ist Rathnau dankbar für die Unterstützung, die der Verein der Nordhäuser Tafel erfährt. Genügend Lebensmittel seien trotz der Pandemie immer dagewesen. Den Menschen die vorm Gartenzaun stehen, sehe man jedoch nun an, dass es ihnen nicht gute gehe.