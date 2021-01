Nordhausen: Experten beraten digital

Am kommenden Montag und Dienstag, 18. und 19. Januar, findet zum vierten Mal eine Regenerative Energietechnik-Konferenz, die „RET.Con 2021“, an der Nordhäuser Hochschule statt. „Wegen der Corona-Pandemie muss die Konferenz in diesem Jahr online stattfinden“, sagt Hochschulpräsident Jörg Wagner.



Bei der Konferenz sollen die Themenfelder Solar- und Geothermie, Bioenergie, Photovoltaik, Wind- und Wasserkraft, Versorgungskonzepte für Gebäude und Quartiere, Energieeffizienz in industriellen Prozessen, Energiespeicher und Sektorenkopplung sowie Energiesystemmodellierung in verschiedenen Sessions behandelt werden.



Am 16. Februar wird der Regionalausscheid „Jugend forscht“ an der Hochschule in Nordhausen veranstaltet. Nordthüringer Jungforscher präsentieren dann ihre Forschungsergebnisse in den Fachgebieten Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Mathematik/ Informatik, Physik und Technik ebenfalls im Online-Format.