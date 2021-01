Misstrauische Polizeibeamte haben in der Nacht zum Freitag einen vermeintlichen Fahrraddieb gestoppt.

Nordhausen: Verdächtiger verstrickt sich in Widersprüche

Auf ihrer Streifenfahrt wurden Polizisten in der Nacht zum Freitag in Nordhausen auf einen Mann aufmerksam, der ihnen schon bekannt war. Der 29-Jährige fuhr auf einem Mountainbike, das offensichtlich nicht mehr in seinem Originalzustand war, berichtet die Landespolizei-Inspektion.

Die Beamten stoppten den jungen Mann und schauten sich sein Rad genauer an. Die Rahmennummer war nicht mehr lesbar, der Rahmen selbst neu lackiert. Auf die Fragen nach dem Eigentumsnachweis zum Rad und der Herkunft des Bikes hatte der Mann keine plausible Erklärung, schildert die Inspektion. Im Gegenteil, der Mann habe sich in Widersprüche verstrickt. Deshalb stellten die Polizisten das Rad sicher. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachtes des Diebstahls ermittelt.