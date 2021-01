Nordhausen: Zappelini-Zelt erhält eine mobile Sitztribüne

Nordhausen. In der kommenden Saison sollen die Zuschauer im Zappelini-Zelt auf einer neuen Tribüne Platz nehmen können. Der Verein Studio 44 hatte dafür im Bundesprogramm „Neustart Kultur“ einen Förderantrag gestellt, der nun bewilligt worden ist, berichtet Jessica Piper, Sprecherin des Nordhäuser Landratsamtes.

Die Bundesregierung hat in der Corona-Pandemie ein Sonderprogramm aufgelegt. Damit will sie pandemiebedingte Investitionen in Kultureinrichtungen unterstützen, die von der Krise besonders betroffen sind.

„Vor wenigen Tagen haben wir die Förderzusage erhalten und können nun eine mobile Sitztribüne anschaffen, die wir sowohl in unserem Zirkuszelt nutzen können als auch bei Freiluftauftritten“, erklärt Michael Mohr, Vorsitzender des Vereins Studio 44. „2020, ausgerechnet im 25. Jubiläumsjahr von Zappelini, musste die Zeltsaison ja leider ausfallen, genauso wie unsere Auftritte im Theater. Wir hoffen natürlich, dass das 2021 wieder anders sein wird.“ Und darauf sei der Verein nun gut vorbereitet.

Der Verein erhalte aus dem Programm „Neustart Kultur“ von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien eine Förderung über gut 49.800 Euro, berichtet Jessica Piper. Hinzu komme ein Eigenanteil des Vereins von rund 5500 Euro.

Im Programm „Pandemiebedingte Investitionen in Kultureinrichtungen zur Erhaltung und Stärkung der bundesweit bedeutenden Kulturlandschaft“ stehen unter anderem für soziokulturelle Zentren insgesamt bis zu 25 Millionen Euro zur Verfügung.

Neben der Tribüne wird Studio 44 außerdem für den künftigen Infektionsschutz Trennwände und Desinfektionsmittelspender sowie einen mobilen Toilettenwagen kaufen. „Diese Förderung ist eine wichtige Unterstützung für unsere ehrenamtliche Arbeit, denn die Neuanschaffungen erlauben es uns jetzt, auch in unserem Zappelini-Zelt und bei weiteren Veranstaltungen die erforderlichen Infektionsschutzvorkehrungen zu treffen und die Abstandsgebote einzuhalten“, betont Michael Mohr. Der Verein freue sich zudem jederzeit auch über Spenden zur Finanzierung des Eigenanteils.