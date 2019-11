Nordhausens Schätze unterm Straßenpflaster präzise auf Papier gebracht

Mit Erde hat er arbeiten wollen, hat „als Knabe Bäuerlein werden wollen“. Wolfgang Müller lächelt, als er sich an diese Gedanken seines jüngeren Ichs erinnert: Einige Jahrzehnte später, in der Gegenwart, schlägt er nicht ohne Stolz einen dicken Ordner auf, der sein Arbeitsleben dokumentiert. Die erste Aufnahme darin, sie zeigt ihn tatsächlich inmitten von Erde. Allerdings nicht auf einem Feld, sondern in dem unter der Nordhäuser Engelsburg, und Müller mehrere Meter tief darin: 2007 leitet er hier eine archäologische Ausgrabung. Sein Lächeln wird breiter, als er davon berichtet.

Denn so wenig wie sein kindlicher Berufswunsch auf eine Karriere als Archäologe schließen lässt, so wenig tut es auch die erste Hälfte seines Arbeitslebens: Zu DDR-Zeiten darf er nicht studieren. Wohl weil er zu oft und zu laut seine Meinung kundtut, wie er vermutet. 30 Jahre arbeitet Müller in der Metallbranche, als Dreher bei der Nobas. Dann kommt die Wende. Und Müller wird arbeitslos.

Von der ABM zum Grabungsleiter

Bei der Entwicklungsgesellschaft des Landkreises besucht er einen Lehrgang zum Denkmalpfleger und erhält kurze Zeit darauf im Tabakspeicher seine erste ABM. „Wir haben die archäologische Ausstellung im Tabakspeicher eigentlich erst so richtig aus der Taufe gehoben, obwohl wir doch drei Leute ohne Ahnung waren“, resümiert Müller. Doch sie seien begeisterte Autodidakten gewesen.

Und gerade das soll Müller zugute kommen. „Seiteneinsteiger in der Archäologie“, so seine Feststellung, „müssen sich viel mehr Mühe geben als Gelernte.“ Müller tut das. Und andere bemerken es: Das erste Mal in Kontakt mit Ausgrabungserde kommt er bei einer Grabung im Keller des Humboldt-Gymnasiums in der Domstraße, wo er gleich von Beginn an durch Matthias Seidel vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie gefördert wird. „Ich durfte bei diesem Mentor mit Augen und Ohren klauen“, grinst Müller verschmitzt. Binnen weniger Jahre soll er so vom Grabungshelfer erst zum Grabungstechniker und dann zum Leiter solcher Bodenuntersuchungen aufsteigen, gleich bei der ersten Grabung dem sogenannten Schachtkeller – einem besonders für Nordhausen typschen Baustil – unter dem Humboldt-Neubau seinen wissenschaftlichen Namen geben. „Das macht mich schon stolz“, sagt Müller über eine Karriere, die ihn in den vergangenen Jahrzehnten an beinahe jeder wichtigen Grabung in Nordhausen hat teilhaben lassen.

Zeugnis davon legt seit dieser Woche die neue Dauerausstellung „Schätze unterm Straßenpflaster“ im Begegnungszentrum Nordhausen in der Stolberger Straße ab. Von den knapp zehn archäologischen Stadtkerngrabungen hat Müller hier seine besten Zeichnungen gestiftet und beschrieben, was darauf zu sehen ist. „Aus Dank für die gute Zusammenarbeit mit Inge Klaan und der SWG“, erklärt der Archäologe.

Mit Müller braucht es keine Fotografen

Klein aber fein ist die Schau geworden. Das liegt nicht zuletzt an Müllers Zeichentalent. „Wenn er bei einer Grabung dabei ist, braucht man keinen Fotografen mehr“, sagt Mario Küßner, Gebietsreferent im Landesdenkmalamt, einmal bei einer anderen Ausstellungseröffnung. Davon kann Nordhausen sich jetzt selbst überzeugen.

„Das Landesamt hat mich sicher genommen, weil ich die gleiche Arbeit für weniger Geld als ein Promovierter gemacht habe“, stapelt Müller tief, doch nach einigem Locken gesteht er sich auch selbst Talent ein: „Sagen wir, ich konnte schon als Kind ein bisschen mehr als Strichmännchen“, witzelt er. Das Ergebnis sind präzise Zeichnungen wie die eines Stachelnoppenbechers, den der Archäologe als vielleicht interessantesten seiner Funde bezeichnet. Der Grund: Es gibt Stachel- und Noppenbecher, und von beiden Arten auf der ganzen Welt nur drei Stück. Die in Nordhausen entdeckte Kombination dieser speziellen Trinkgefäße jedoch sei einzigartig, und das wohl auch noch am besten erhaltene Fragment.

Ein anderer seiner wohl schönsten Funde verbindet Müllers ehemalige Arbeit mit seiner Leidenschaft: dem Laienspiel im Verein für lebendiges Mittelalter, wo er den König Heinrich gibt. Als er in der Kranichstraße Reste eines Wachturms der vom ostfränkischen König errichteten Heinrichsburg ausgrub, sei das schon etwas sehr Besonderes für ihn gewesen. Andere Grabungen führten den Nordhäuser an den Zubringer der A 38 nach Sundhausen, wo unter dem Boden 260 vorzeitliche Gräber schlummerten. In einem davon ruhte eine Dame in einem Baumsarg, die mit Schmuck aus vielen verschiedenen Materialien – von Glas über Stein bis Bronze – beigesetzt war. „Das muss eine außergewöhnliche Frau gewesen sein“, schwärmt der Fachmann ob der Fülle, die er natürlich ebenfalls zu Papier brachte und nachkolorierte.

Warum sich Archäologen in Zeiten von digitaler Fotografie überhaupt die Mühe des Zeichnens machen? Müller weiß darauf prompt Antwort: Die prägnanten Eigenschaften eines Objekts kämen noch immer auf althergebrachte Art und Weise am besten zur Geltung. Auch die maßstabsgetreue Dokumentation eines metertiefen Brunnens, die in der Historie oft als Mülldeponie genutzt wurden, ist per Kamera nur schwerlich möglich. So aber könne er jeder Schicht an Unrat und „unheimlich tollen Funden“ eine Zeit zuordnen. Müller deutet auf die Skizze eines solches Brunnens in der Engelsburg, wo beispielsweise gefundene Aprikosenkerne vom Verzehr der subtropischen Frucht schon in der Frühen Neuzeit künden.