Onlinebetrieb noch bis Sommer an Nordhäuser Hochschule

Die Nordhäuser Hochschule befindet sich derzeit komplett im Onlinebetrieb. Das soll auch noch eine ganze Zeit so bleiben, wie Hochschulpräsident Jörg Wagner erklärt. „Wir gehen derzeit sogar noch im Sommersemester ab April von Online-Unterricht aus“, sagt er. „Wir wollen aber auch wieder Präsenzveranstaltungen anbieten, wenn es die Corona-Lage zulässt“, kündigt Wagner an. Oberstes Ziel sei aber der Schutz der Studenten sowie des Lehrpersonals und der Hochschulmitarbeiter.

Die Corona-Pandemie habe die Hochschule im vergangenen Jahr nicht ausgebremst. „Wir haben einen großen Schub im Bereich der Digitalisierung erhalten“, berichtet Wagner. Die Studentenzahlen seien stabil geblieben, und beim Einwerben von Drittmitteln in Höhe von drei Millionen Euro liege man deutschlandweit bei den Hochschulen in der Spitzengruppe. Deshalb könne man durchaus von einem erfolgreichen Jahr 2020 sprechen, so der Hochschulchef.

In diesem Jahr soll der begonnene Konsolidierungskurs fortgesetzt werden. Im Forschungsbereich wolle man Schwerpunkte bei der Wertstoffthematik setzen. Zudem soll der „Hochschul-Inkubator“ für Existenzgründungen an den Start gehen, wofür Räume in Bürocontainern bereitgestellt werden, so Wagner.