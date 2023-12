Ort unter Wasser – Gemeinde im Landkreis Nordhausen wird evakuiert

Windehausen Aufgrund der kritischen Hochwasserlage muss in Nordthüringen der Ortsteil Windehausen evakuiert werden.

Aufgrund der kritischen Hochwasserlage in Nordthüringen wird der Ortsteil Windehausen der Stadt Heringen bei Nordhausen geräumt. Die Evakuierung sollte am Montagmittag anlaufen, sagte Heringens Bürgermeister Matthias Marquardt dem MDR Thüringen. Der Ort sei derzeit nicht mehr befahrbar.

Für die Unterbringung der rund 400 Menschen stehe eine Sporthalle in Heringen bereit. Bereits am Heiligabend waren die Einwohner zur freiwilligen Evakuierung aufgerufen worden. Dieser waren aber bislang nur wenige gefolgt.

Laut dem Kreisbranddirektor für Nordhausen, Daniel Kunze, steht das Wasser in dem Ort bis zu 70 Zentimeter hoch. Auch gebe es in Windehausen keinen Strom. Dieser habe aufgrund von Wasser im Trafohaus bereits am Heiligabend abgeschaltet werden müssen. Wegen der Überflutung funktionieren auch die Abflüsse nicht.

Für den Landkreis Hildburghausen wurde eine Hochwasserwarnung ausgesprochen. Diese gelte für die Ortschaften Oberrod und Rappelsdorf, wie das Landratsamt Hildburghausen am Montag mitteilte. Auf Grund der vorherrschenden Wetterlage werde Hochwasser mit einer schnell ansteigenden Spitze prognostiziert.

Das Amt für Brand- und Katastrophenschutz riet, im Bereich der Bach- und Gewässerläufe vorbereitende Maßnahmen zu treffen. Es bestehe die Gefahr von Überschwemmungen von Straßen, Kellern und Erdgeschossen, hieß es.

Hochwasserlage insgesamt aber beruhigt

Insgesamt hat sich die Hochwasserlage in Thüringen aber beruhigt. Landesweit entspanne sich die Lage langsam, sagte Nils Fröhlich vom Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz. Die Wasserstände liegen aber auch am ersten Weihnachtsfeiertag noch auf einem hohen Niveau. Am Montag galt noch für die Nahe am Pegel Hinternah in Südthüringen die zweithöchste Alarmstufe drei der vierstufigen Skala.

