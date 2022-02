Paketzusteller durch Hund im Landkreis Nordhausen verletzt

Windehausen. Der Spieltrieb eines Hundes ist im Landkreis Nordhausen einem Paketzusteller zum Verhängnis geworden. Er wurde durch das Tier verletzt.

Die Spielfreude eines Hundes wurde am Donnerstagnachmittag einem Paketzusteller in Windehausen zum Verhängnis. Als der Besitzer des Hundes das Hoftor öffnete, nutzte das Tier laut Polizei die Gelegenheit und rannte auf der Straße zielgerichtet auf den Zusteller zu. Dieser ängstigte sich und lief weg. Der Hund sah das offensichtlich als Aufforderung zum Spielen an und sprang den 43-jährigen Mann an. Der Zusteller stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der Hundehalter konnte den Spieltrieb unterbinden und sperrte den Hund wieder ein.