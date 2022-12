Polizei nimmt Verdächtigen nach Brand in Nordhäuser Mehrfamilienhaus fest

Nordhausen. Nach einem Brand in Nordhausen, bei dem ein Schaden im fünfstelligen Bereich entstanden ist, hat die Polizei einen Tatverdächtigen vor Ort festgenommen.

In einem Mehrfamilienhaus in Nordhausen wurde am Donnerstagnachmittag eine starke Rauchentwicklung bemerkt. Die Polizei und Feuerwehr wurde daraufhin in den Zuckerweg gerufen.

Die Feuerwehr hat den Brand, der in einem der oberen Geschossen war, schnell gelöscht. Dabei musste die Feuerwehr zehn Personen aus dem Haus evakuieren. Insgesamt entstand bei dem Gebäude ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

Der Rauch hat vier Wohnungen durch Rauchgase so geschädigt, so dass diese vorrübergehend nicht bewohnbar sind.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen hat die Polizei vor Ort einen 43-jährigen Mann als Tatverdächtigen festgenommen. Der verdächtige Mann hat sich durch die Rauchgase selbst leicht verletzt und wurde medizinisch versorgt. Weitere Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.