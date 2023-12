Am 15. November brach in der Küche einer Wohnung in der Schumannstraße ein Brand aus. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt.

Feuer in Nordhausen Reihenhaus brennt in Nordhausen – Schwerverletzter 34-Jähriger kommt ins Krankenhaus

Nordhausen. Bei einem Brand in Nordhausen ist am Freitag ein Mann schwer verletzt worden. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Freitagmittag hat gegen 13 Uhr in Nordhausen in der Schuhmannstraße ein Reihenhaus gebrannt. Laut Meldung der Polizei wurde dabei der 34 Jahre alte Bewohner schwer verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

„Der Brand ist in der Küche ausgebrochen“, berichtet Einsatzleiter Tommy Richter von der Nordhäuser Berufsfeuerwehr. Vermutlich wollte sich der Mann ein Essen machen. Dabei habe das Fett in der Bratpfanne wahrscheinlich zu brennen begonnen, und die Pfanne sei zu Boden gefallen, so die Berufsfeuerwehr.

„Wir hatten den Brand schnell unter Kontrolle und nach etwa einer Stunde gelöscht. Das Problem war aber die starke Rauchentwicklung“, berichtet Richter. Die Wohnung ist durch den Einsatz des Löschwassers nicht mehr bewohnbar. Insgesamt 43 Feuerwehrleute waren am Einsatz beteiligt. Neben der Berufsfeuerwehr kamen die freiwilligen Feuerwehren aus Nordhausen-Mitte, Bielen, Sundhausen, Hesserode und Herreden zum Einsatz.

Da die Brandursache dennoch ungeklärt ist, hat die Nordhäuser Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Es entstand zudem Sachschaden im fünfstelligen Bereich, schätzt die Polizei aus Nordhausen ein.

