Retter kamen Zusammensturz zuvor

Schön sah der braungelbe Putz nicht mehr aus. Aber er verdeckte Schlimmeres. „Das Holz war kurz und klein“, beschreibt Jörg Zaft den überraschend schlechten Zustand von großen Teilen des Fachwerks von Hauptstraße 130. Wochenlang war dieses Haus an der Hauptstraße neben der Alten Kanzlei seine Baustelle.



Der Maurer schleppt einen Balken heran, an dem man den Faulprozess von Holz mustergültig studieren kann – der wohl aber nicht mehr lange statisch genutzt hätte. Im Haus sind nun neue Balken eingezogen, dazwischen leuchtet rotes Mauerwerk.



„Gebäudesicherung“ nennen Fördermittelstellen, was dem Förderverein Alte Kanzlei an Hauptstraße 130 gelungen ist. Man könnte auch sagen, das Haus wurde vorm Zusammensturz bewahrt.



Eine große Zukunft soll ihm bevorstehen: Es soll Teil eines ganzen Kanzlei-Karrees sein, das von der Hagenstraße quasi gerahmt wird. Mit dieser Vision im Kopf und der Zusage von 186.000 Euro aus dem Stadtsanierungs-Förderprogramm hatte der Förderverein die Immobilie Anfang 2020 erworben.



„Bei einem Neubau würde man sagen: ‘Der Rohbau steht’“, freut sich Vereinsvorsitzender Joachim Böhm über das, was die Kleinbodunger Zimmerei Lorenz und die Bleicheröder Dachdeckerei Rusch inzwischen geschafft haben. Böhm weist auf den neuen Schiefer an den Giebeln hin, ebenso auf das komplett neue Dach. „Es ist ein tolles Arbeiten“, lobt er auch den Architekten Sven Ebert.

Nicht minder aufwendig war der Abriss des Mittelbaus zwischen Vorder- und Hintergebäude. „2013 war der noch in Schuss. Aber dann waren Dachrinnen kaputt, Feuchtigkeit drang ein“, ärgert sich Böhm doch etwas, nicht eher zum Zuge gekommen zu sein.



Nun aber das Beste zu machen, davon ist er beseelt. Fördermittel für den Innenausbau seien beantragt. Dass der Verein den nötigen langen Atem hat, hat er beim Wiederaufbau der Alten Kanzlei selbst bewiesen.

Weberei-Ausstellung könnte hier mehr Platz haben



Ein Manko des preisgekrönten Denkmalensembles könnte nun beseitigt werden: Der oft fehlende große Saal könnte im Hintergebäude von Hauptstraße 130 entstehen. Joachim Böhm führt in den früheren knapp 150 Quadratmeter großen Nähsaal der einst hier ansässigen Wäschefabrik Otto.

Fenster und Dielen des Saals sollen aufgearbeitet werden, um den historischen Charme zu bewahren. Neu ist einzig das Dach. „Die Schäden waren größer als angenommen, weil in die Zwischenlagen doch Wasser eingedrungen war“, beschreibt Böhm den Zustand des früheren Flachdachs, das aus sieben Lagen Pappe und Asbestplatten bestand. Letztlich entstanden rund 51.000 Euro Mehrkosten. Dass auch dafür Stadtsanierungs-Fördermittel fließen, weiß der Vereinschef sehr zu schätzen.



Das Untergeschoss vom Hintergebäude soll künftig Platz für zusätzliche Toiletten bieten, die schnell von den Kaffeestuben der Kanzlei aus zu erreichen wären. Auch die Weberei-Ausstellung könnte hier mehr Platz haben. Das Vordergebäude soll für Wohnzwecke genutzt werden.

Das Haus Hauptstraße 129, das der Verein in einem Paket mit Nr. 130 kaufen musste, soll unterdessen so schnell wie möglich wieder veräußert werden an jemanden, der sich dieses Gebäudes annimmt. Der Denkmalschutz habe schon zugestimmt, dass der hintere Gebäudeteil zugunsten eines schönen Hofs abgerissen werden darf. Einzige Bedingung: Eine Mauer zur Straße hin stellt den Gassencharakter wieder her.



Seine nächste Baustelle sieht der Förderverein in Haus Nr. 132, dem Gebäude oberhalb des sanierten Ackerbürgerhofs. Der Eigentümer ist zum Verkauf bereit. Nur will der Förderverein noch mit der Stadt Bleicherode konkrete Verantwortlichkeiten klären. Hintergrund sind Überlegungen, hier das städtische Heimatmuseum zu etablieren. In den kleinen Scheunenanbau unterdessen würde gut eine Bühne für Veranstaltungen passen, meint Joachim Böhm. Die Ideen gehen ihm nicht aus.