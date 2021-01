Rettungsdienstpersonal ist geimpft

Neben dem medizinischen Personal in den beiden Südharzer Krankenhäusern, die Covid-19-Patienten behandeln, sind nun auch die Mitarbeiter des Rettungsdienstes im Landkreis Nordhausen gegen das Corona-Virus geimpft. „Bis Dienstag wurden vom Betriebsarzt des Südharz-Klinikums all jene Rettungs- und Notfallsanitäter geimpft, die dazu bereit waren“, erklärte Julian Gonschorrek, der Ärztliche Leiter des Rettungsdienstes. Die Impfquote im Rettungsdienst liege nun bei knapp 80 Prozent.

Um die Corona-Impfung des Rettungsdienstpersonals gab es in den vergangenen Tagen in Thüringen heftige Debatten, da es zunächst hieß, die Sanitäter hätten zwar oberste Priorität, müssten sich allerdings selbst um einen Termin in einem Impfzentrum bemühen.