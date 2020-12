Rückblick 2020: Wer wird Manager der Vertrauenskrise in Nordhausen?

Nordhausen. Die 20er-Jahre des aktuellen Jahrhunderts, sie beginnen mit einer Vertrauenskrise – in Medien, in Wissenschaft, vor allem aber in Politik. Auch Südharzer Parteien tragen 2020 kaum dazu bei, wieder Vertrauen einzuwerben. Beispiel CDU: Weil kein Kandidat geeignet scheint, schenkt die schon vorab die Landratswahl 2021 ab. Aussichtsreiche jüngere Christdemokraten, so heißt es im Herbst vom Kreisverband, bräuchten mehr Erfahrung. Zudem wolle man sich auf Bürgermeisterwahlen wie in Werther und Kehmstedt konzentrieren. Letzteres ist bereits schiefgegangen.

Da machte eine Parteilose gegen den CDU-Kontrahenten das Rennen. Der Fall ist ein Armutszeugnis für eine Partei, die den Anspruch erhebt, als einzige weiter das Attribut „Volk“ tragen zu dürfen.

Der Südharzer Union ist es über Jahre misslungen, Lücken hinter Routiniers wie Egon Primas zu schließen. Wohl auch, weil die es nicht zuließen.

Daneben geben Linke, Grüne und FDP kein besseres Bild ab: Da wird gehadert, wer die eigenen Themen glaubhaft repräsentiert. Teils gar, ob überhaupt ein Kandidat ins Rennen geht oder man nicht lieber SPD-Bewerber Matthias Jendricke unterstützt. Demokratisch ist anders.

Hier haben alle geschlafen: Eine solche Wahl kommt nicht über Nacht. Für die AfD müsse sich idealerweise schon ein Lehrer finden, lenkt Kreistags- und Stadtratsfraktionschef Jörg Prophet - womöglich unbeabsichtigt - den Blick auf seinen Vize Andreas Leupold. Doch auch der agiert nicht vertrauensbildend, als er im November vom kreiseigenen Vollzugsdienst trotz Gastronomie-Lockdown in einer Nordhäuser Kneipe entdeckt wird – versteckt im Keller. Er habe nur eine Veranstaltung absprechen wollen, erklärt er damals auf Anfrage. Ob er bedient wurde, und wenn ja mit Wasser oder Bier, ist ihm allerdings entfallen.

Den durch Corona wackeligen Wahltermin sollten alle Parteien daher als Bedenkzeit verstehen. Auch die unendliche Geschichte des Disputs zwischen Landrat und Rathaus wird 2020 um ein Kapitel reicher. Der Grund: Nordhausens Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) will die Trägerschaft des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zurück in die Hände des Landkreises geben, weil nur der dafür Bedarfszuweisungen beantragen kann.

Für die Stadt indes wird der ÖPNV dagegen Zuschussgeschäft. Allein zwischen 2016 und 2018 hätte er jährlich rund 2,3 Millionen Euro gekostet, wurde aber durch Gewinne der kommunalen Energieversorgung gedeckt. Doch der Wettbewerb im Energiemarkt droht, bisherige Finanzpuffer zu pulverisieren. Der Stadtrat wiederum fürchtet in Buchmanns Idee einen Sargnagel für die Tram, zumindest eine Takt-Verschlechterung.

In diese Debatte grätscht im Spätsommer mehr und mehr auch Landrat Jendricke von der Seitenlinie. „Ohne Gespräche laufen Sie in ein Fiasko“, warnt er aus dem Kreistag die Stadträte. Und greift damit in deren alleinige Entscheidungsbefugnisse. Die Warnung, alle kommunalen Unternehmen auf den Prüfstand zu stellen, gerät zur populistischen Drohkulisse. Als Jendricke den Stadträten erklären will, das Rathaus verschleppe Gleissanierungen in Nord, um sie nach dem Trägerwechsel dem Landratsamt zu überlassen, verschweigt er dabei etwa, dass die Finanzierung solcher Projekte ohnehin über Jahre läuft, dass das Rathaus bei der Stolberger Straße dennoch weiterhin die Nebenanlagen zahlen würde. Weshalb einer, der gern Visionen für Straßenbahnerweiterungen öffentlichkeitswirksam inszeniert, nun alles gegen eine Trägerschaft unter seiner Regie tut, muss Fragen aufwerfen. „Meine Visionen – Euer Geld“ darf nicht Jendrickes Maxime sein, will er weiter ernst genommen werden.

Ohnehin schlingert er in Sachen Kommunikation durchs Coronajahr. Offizielle Pressemitteilungen werden durch einen Landrat, der nach Krisensitzungen zunehmend zum Monologisieren neigt, immer mehr von Facebook-Posts verdrängt. Derlei Kommunikation ist unsouverän.

Allerdings muss auch der Oberbürgermeister einen Gang zurückschalten. Wann immer es dieses Jahr um den ÖPNV geht, erleben Stadträte und Beobachter Buchmann fahrig. Fast schon getrieben. Keine Zeit zum Erklären, die Stadtkasse schwindet, könnte sein Credo lauten. Damit provoziert er allerdings erst recht Gegenwind. Man fühle sich wie vom Schulmeister belehrt, mokieren sich einige Ratsmitglieder. Die brauchen vom OB Zeit für Detailfragen und kluges Abwägen. Denn auch überhastete Entscheidungen kosten Vertrauen.