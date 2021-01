Sieben Schulen weiter nur mit 16 Megabit pro Sekunde im Netz

Bis die Digitalisierung der Schulen abgeschlossen ist, werden noch zwei bis drei Jahre vergehen. Kurzfristig wollte die Kreisverwaltung deshalb schon bis zu Beginn dieses Schuljahres in den Schulen eine Bandbreitenerhöhung ermöglichen: von zumeist gerade einmal drei bis 16 auf 50 bis 250 Megabit pro Sekunde. Zwar wird so kein vollumfänglicher digitaler Unterricht möglich, doch sollte so zumindest fürs Homeschooling der Datentransfer etwas leichter gemacht werden.



Ein halbes Jahr nach der Ankündigung dieser gerade einmal 29.000 Euro teuren Investition in neue Modems und Router muss Landrats-Beigeordneter Stefan Nüßle (CDU) konstatieren, dass der Plan in erst zehn Schulen realisiert ist: in den Grundschulen Bleicherode, Nohra, Werther, Wipperdorf und Görsbach, in beiden Berufsschulstandorten sowie im „Würfel“ genannten Bauteil des Bleicheröder Schiller-Gymnasiums und in den jetzigen beiden Gebäuden des Nordhäuser Humboldt-Gymnasiums.



Für weitere acht Schulen gingen die Aufträge in der ersten Januarwoche raus: für die Grundschulen Niedersachswerfen und Klettenberg, die Regelschulen in Ellrich, Wolkramshausen und Niedersachswerfen, das Herder-Gymnasium sowie die Förderschulen „Pestalozzi“ und „St. Martin“.



Für sieben Schulen ist noch unklar, wann deren Internet zumindest etwas schneller ist. Mit 16 Megabit pro Sekunde müssen so die Grundschulen Ellrich, Heringen, Ilfeld, Niedergebra sowie die Regelschulen Bleicherode und Heringen leben. „Die Telekommunikationsunternehmen haben Probleme der technischen Umsetzung. Die Tücke steckt im Detail“, erklärt Stefan Nüßle.