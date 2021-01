Spielverderber ärgern Stempeljäger im Harz

Nordhausen. Das Wandern im Harz erfreut sich großer Beliebtheit. Nicht nur die Natur lockt ins Freie. Auch die Stempeljagd der Harzer Wandernadel motiviert viele Ausflügler. 222 Stempelstellen existieren an sehenswerten Plätzen im gesamten Harz. Davon sind 15 im Landkreis Nordhausen.

Die Strecken unterscheiden sich in Länge und Schwierigkeitsgrad. Aber machbar und familienfreundlich sind alle Touren. Die Teilnehmer sammeln die Stempel in ihrem Wanderpass. Mehrere Leistungsstufen können erreicht werden. Das erste Abzeichen gibt es bereits nach acht Stempeln. Nach 50 darf man sich zum König krönen lassen. Wer über alle 222 Stempel verfügt, ist schließlich ein Harzer Wanderkaiser. Zeitvorgaben gibt es nicht. Wer will, kann mit diesem Wanderspiel Jahre verbringen.

Der Weg ist weit, das Vorhaben ambitioniert. Trotzdem stehen bis jetzt schon 7495 Wanderer auf der Kaiserliste. Seit 13 Jahren wird diese geführt. Unter den letzten gekrönten Häuptern des Vorjahres sind mit Cendy Hoppe aus Nordhausen und Bernd Joachim aus Bleicherode auch zwei Thüringer.

Die Harzer Wandernadel ist eine Erfolgsgeschichte. Ungetrübt ist die Freude am erlebnisreichen Projekt aber nicht. Es gibt immer wieder Spielverderber, deren Zerstörungswut Folgen hat. Auch gegenwärtig sind 13 Stempelstellen defekt.

Es sei „ein stetiger Ärger“, bedauert Joachim Jauer. Der Ilfelder ist der ehrenamtliche Wegewart für den nördlichen Teil des Nordhäuser Landkreises. Das heißt: Er kümmert sich auch um die 15 Südharzer Stempelstellen. Den Dezember beendete er mit einer Reparatur am Roten Schuss bei Ellrich.

Im Winter kehre ein wenig Ruhe ein, berichtet Jauer. Aber sobald es wärmer wird, steige auch wieder die Zahl der Vandalismus-Schäden. In der Hauptsaison zählt Jauer pro Woche zwei bis drei Anrufe enttäuschter Wanderer. Für viele Stempeljäger sei es frustrierend, am Ende ihrer Touren vor einem demolierten Kasten zu stehen. Die Spielverderber klauen Stempel, kratzen Motive ab, entfernen Kissen oder werfen Dreckklumpen in den Kasten. Es sei auch schon vorgekommen, dass die komplette Stempelstelle mit brachialer Gewalt umgestoßen worden ist. Der Wegewart versteht nicht, was in den Köpfen der Täter vorgeht. Es bleibt ihm ein Rätsel, wie man Freude daran haben kann, Ausflugsziele zu zerstören.

Steht ein Wanderer, nachdem er Tausende Schritte in den Beinen hat, vor einer defekten Stempelstelle, dann war sein Weg dennoch nicht umsonst. Wenn der Teilnehmer die Identifikationsnummer des betroffenen Kastens im entsprechenden Stempelfeld seines Wanderpasses notiert, würde man diese ebenfalls als Nachweis anerkennen, erklärt Jauer.

Allerdings weiß auch er, dass eine aufgeschriebene Nummer für leidenschaftliche Stempeljäger am Ende doch nur ein schwacher Trost ist. „Ja, das Stempeln bereitet mehr Spaß“, sagt der Ilfelder schmunzelnd, „zumal jedes Motiv ein Unikat ist.“

Joachim Jauer ist – auch durch eigene Kontrolle – stets bemüht, die Südharzer Stempelstellen in einem einwandfreien Zustand zu halten. Für Hinweise zu frischen Schäden sei er jederzeit dankbar, versichert er. Erreichbar ist er unter der Nummer 0175 / 480 38 18.