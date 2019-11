Südharz droht Wettbewerbsnachteil

Wird Südharzer Innovationsfreude durch lahme Technik gebremst? Diese Frage stellt sich Thomas Liebram häufiger. Der Geschäftsführer von Liebram Elektrotechnologien in Nohra verzichtet bei kaum einem Besuch auf einen Geschichtsexkurs: Einst fanden Archäologen nahe dem Grundstück ein frühbronzezeitliches Gräberfeld. „Von einer Gesellschaft also, die durch die Entdeckung der Metallurgie einen Technologiesprung machte.“ Liebram sieht sich und seine Familie in Tradition dieser Zeit: Sein Onkel widmete sich früh schon der neu aufkommenden Radiotechnik, während Liebrams Vater sein berufliches Glück in der frühen Mess- und Regeltechnik fand. Und er selbst? Er begann voriges Jahr erstmals mit der Ausbildung eines Sicherheitstechnikers, um der zunehmenden Digitalisierung von Brandmelde- und Alarmanlagen zu begegnen. Man stelle sich Neuerungen mit Zuversicht.

Und doch fürchtet Liebram, den Anschluss zu verlieren. Sein Blick wandert hinüber zu Sohn Alexander. Die Liebrams wissen um das Glück eines Nachfolgers aus den eigenen Reihen. Die Furcht speist sich dagegen aus dem hinkenden Breitbandausbau. Trotz zusätzlicher LTE-Antenne auf dem Dach erreiche ihr Netz nur Geschwindigkeiten von sechs Megabit pro Sekunde, erläutert Alexander Liebram. Gleichzeitig warnt sein Vater vor steigenden Lohn- und Materialkosten. Eine Spirale, die sich durch Serviceverträge selten auf die Kunden umlegen lasse, das wolle man auch nicht. „Das heißt: Wir müssen effizienter werden.“ Doch daran hapert es: Die Zeiterfassung laufe durch schlechtes Netz noch immer auf Papier, werde händisch digitalisiert. Man wartet schon einmal eine ganze Nacht für den Download, wenn neue Kataloge für Produkte erscheinen. Fernwartungen – eigentlich Stand der Dinge – sind unmöglich. Arbeitsaufträge, Terminplanungen, Kundenaufmaße – all das lasse sich heute einfacher online machen. „Wenn es denn ginge“, warnen Liebrams. All das hört auch Birgit Keller (Linke). Doch die Infrastrukturministerin sitzt keinen Unternehmern gegenüber, die nur jammern. Der Familienbetrieb hat versucht, die Probleme selbst zu lösen: Ein Werkstudent hat die Dateninfrastruktur im Haus analysiert, hat mögliche Alternativen zu den fehlenden Glasfaserkabeln geprüft: Doch Internet via Satellit bedeutet nicht nur finanziellen Mehraufwand, sondern unterliegt auch Datenbegrenzungen. Auch eine lokale Server-Lösung sei kostspieliger und wartungsintensiver als eine cloud-basierte, hat der Student errechnet. Daher ein düsteres Fazit: „Fast all unsere Langfristziele hängen am schnellen Internet. Unserer Region droht ein Wettbewerbsnachteil.“ Schuldige sind schnell gefunden: „Verfluchte Formalismen“, schimpft Niels Neu, Chef des Nordthüringer Unternehmerverbandes, über die europaweiten Ausschreibungen. Zudem brauche es im Landratsamt jemand, der sich allein um dieses Thema kümmert. Diese Forderung will Ministerin Keller abgewandelt mit nach Erfurt nehmen: Direkte Ansprechpartner in den Ministerien und eine bessere Kommunikation zwischen den Ressorts sind ihr Ziel. Dass die Telekom nach „blanker Marktökonomie“ handele und zunächst die lukrativen Städte anschließe, wolle der Landrat mit kleineren Vergabelosen auch für regionale Betriebe attraktiver gestalten, macht Keller Mut. Den bisherigen Zeitverlust aufholen – daran glaubt aber auch sie nicht. „Und trotzdem brauchen wir das Gewerbe auf dem Land, diese dezentrale Struktur.“ Neu, Keller und Sven-Erika Laars, Beauftragter für Innovation und Technologie bei der Handwerkskammer in Erfurt, haben diese Woche deshalb einen Schlachtplan entworfen: Gemeinsam wollen sie eine Prioritätenliste von Südharzer Handwerkern und Gewerbetreibenden erstellen, die das langsame Netz betrifft. Das Ziel: Mit Übergangslösungen aushelfen, bis 2022 – so die aktuelle Hoffnung – alle planmäßig vom Breitbandausbau profitieren, möglichst mit Hilfe durch Bundesmittel. „Die Liebrams sind ortsverbunden, das ist hier das Glück. Andere Unternehmer könnten ansonsten bald weitergezogen sein“, nennt Laars eine mögliche Folge, handelt man nicht sofort.