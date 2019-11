Nordhausen. Zum Abschluss der Friedensdekade wird am kommenden Mittwoch zu einer Veranstaltung in der Frauenberg-Kirche. Der Posaunenchor sorgt für Stimmung.

Südharzer Kirchen laden zu ökumenischem Gottesdienst ein

Die christlichen Kirchen von Nordhausen laden am Ende der diesjährigen 39. Ökumenischen Friedensdekade unter dem Motto „Friedensklima“ zu einem ökumenischen Gottesdienst ein. Dieser findet am Mittwoch, dem 20. November, um 19 Uhr in der Frauenberg-Kirche in der Sangerhäuser Straße 1a in Nordhausen statt. Prediger wird der neue katholische Dom-Pfarrer Steffen Riechelmann sein. Der Posaunenchor Nordhausen sorgt für die musikalische Umrahmung.