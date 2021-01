Trotz Lockdown hält Kindertreff in Nordhausen Kontakt

Der gegenwärtige Lockdown wirkt sich auch auf den Kindertreff „Katzmaus“ in Nordhausen-Ost aus. Dieser musste seine Türen für den Besuch der festen Kindergruppe schließen, berichtet Sabine Jacobi, Leiterin des Kindertreffs. Den Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen halten die Mitarbeiter dennoch.



Da der Treff auch im gesamten Januar geschlossen bleibt, entschloss sich die Leiterin kurzerhand, den Kindern etwas zum Rätseln, Ausmalen und Basteln in einen Umschlag zu packen und direkt in die Briefkästen zu bringen. So erhielt jedes Kind einen speziellen Auftrag für das Projekt „Echt kuh-l!“ mit dem diesjährigen Motto „Obst und Gemüse - Schatzkiste der Natur“. Daheim können die Kinder nun dafür forschen.



„Denn während die Kinder täglich, wenn möglich online, ihre Schulaufgaben bewältigen müssen, soll der persönliche Umschlag mit den kleinen Überraschungen daher einfach eine Alternative bieten“, meint Sabine Jacobi. „So können die Kinder etwas Zeit mit kreativen Arbeiten verbringen, fern ab von PC und Handy mit Buntstiften und Klebepads.“



Auch wird das „Geschichten-Fenster“ im Regenbogenhaus mit einer Jahreszeiten-Geschichte einmal pro Woche neu gestaltet. Bei ihrem Spaziergang durchs Wohngebiet können die Kinder gespannt eine Lesepause einlegen und die dazu passenden Bilder bestaunen. Das Fenster sei öffentlich zugänglich und könne nun von allen Interessierten genutzt werden, erklärt Sabine Jacobi. Auch die übrigen Fenster des Regenbogenhauses sind mit Winterausmalbildern und Basteleien versehen und laden zum Schauen ein.



„Durch die Schließung des Kindertreffs arbeite ich derzeit viel im Büro im Erdgeschoss mit direktem Blick zum Gehweg an der Karl-Meyer-Straße“, erzählt Sabine Jacobi. „Einfach toll finde ich, dass die Vorbeigehenden lächeln und winken.“ Das sei schön in dieser schwierigen Zeit.