Unfall unter Alkoholeinfluss endet an Hauswand in Niedersachswerfen

Am Samstag gegen 12.25 Uhr ereignete sich in der Ilfelder Straße in Niedersachswerfen ein Verkehrsunfall, der am Grundstückszaun und einer Hauswand endete, teilt die Polizei in Nordhausen mit.

Ein 39-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem VW Golf die Bundesstraße 4 aus Richtung Ilfeld kommend in Richtung Nordhausen. Nach eigenen Angaben wollte er sich kurz vor dem Unfallort eine Zigarette anzünden und kam dann in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Verursachen unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 3,0 Promille. Eine angeordnete Blutentnahme wurde im Nordhäuser Südharz-Klinikum durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Das Unfallfahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen. Der Sachschaden wird auf etwa 9100 Euro eingeschätzt, so die Nordhäuser Polizei.