Weidt für Bürgermeisterwahl am 26. September in Werther

Mit einem Zusammenlegen der Bürgermeisterwahl in Werther mit der Bundestagswahl am 26. September könnte Amtsinhaber Hans-Jürgen Weidt (parteilos) gut leben. Das sagte dieser am Mittwoch. Die Wahl des Ortschefs von Werther sollte ursprünglich am 28. Februar stattfinden, wurde aber aufgrund der Corona-Pandemie auf einen späteren, noch nicht festgelegten Termin verschoben. „Das Zusammenlegen von Wahlen macht Sinn, denn dann müssen weniger Wahlhelfer eingebunden werden als bei verschiedenen Wahlterminen. Wir haben weniger Aufwand“, erläutert Weidt.

Die Bewerbungsfrist für die Kandidatur wäre am 15. Januar abgelaufen. Durch die Verschiebung der Wahl wurde sie aber hinfällig. „Bislang sind keine schriftlichen Bewerbungen eingegangen“, informiert Weidt, der aus Altersgründen nicht noch einmal antreten wird. Er sei dennoch zuversichtlich, dass ein neuer Bürgermeister gefunden wird. So wisse er von zwei potenziellen Bewerbern, die mündlich ihre Bereitschaft signalisiert hätten.

Weidts offizielle Amtszeit endet am 7. Mai. „Wer ab dem 8. Mai auf meinem Stuhl sitzt, ist noch nicht klar“, betont er. Das soll vom Innenministerium erst im Februar entschieden werden. Denkbar seien die Verlängerung seiner Amtszeit, die Berufung eines staatlich Beauftragten oder die Übernahme der Geschäfte durch den Beigeordneten der Gemeinde.