Weidt: Gemeinde sollte erpresst werden.

Hans-Jürgen Weidt ist Bürgermeister in Werther.

Großwechsungen Bürgermeister hat andere Sicht auf Trinkwasserstreit am Schern

Werthers Bürgermeister Hans-Jürgen Weidt (pl) ist froh, den Trinkwasserstreit am Schern zu einem guten Ende gebracht zu haben (unsere Zeitung berichtete). Er habe aber als Verbandsvertreter eine andere Sicht auf die Dinge als Familie Theiler, betont er. Deren Schilderung des Falles bilde nicht die ganze Wahrheit ab.



Im Fall des verseuchten Trinkwassers konnte nur nach dem Verursacherprinzip gehandelt werden, ist Weidt überzeugt. Wer für die Verseuchung verantwortlich sei, müsse auch die Kosten tragen. „Wenn kein Verursacher festgestellt werden kann, muss das Land oder der Bund einspringen“, erklärt der Bürgermeister. Und genau so sei es am Ende gekommen.



„Beim Vor-Ort-Termin mit dem Petitionsausschuss im September 2018 wurden schwere Geschütze aufgefahren“, erinnert sich Weidt. Der Trinkwasserversorger sei in der Pflicht, die Grundstücke am Schern anzuschließen, hieß es. „Wir als Gemeinde und der Verband sollten quasi erpresst werden“, ärgert er sich heute noch. Die Gemeinde Werther stellte daraufhin den Antrag, den Schern anzuschließen. Doch dieser sei von der Verbandsversammlung abgelehnt worden.



Erst nach einem Termin im Umweltministerium bei Staatssekretär Olaf Möller sei die Lösung der staatlichen Förderung von trinkwassertechnischen Anlagen gefunden worden, die seit Januar 2020 in Kraft ist. "Es hat sich also gelohnt, für die gute Sache zu kämpfen", so Weidt.