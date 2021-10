Wieder Skulptur jüdischer Sportler in Nordhausen zerstört

Nordhausen. Erneut wurde von Unbekannten eine Skulptur einer Wanderausstellung über jüdische Sportler in Nordhausen zerstört.

Wieder haben Unbekannte eine Skulptur der Wanderausstellung "Zwischen Erfolg und Verfolgung. Jüdische Stars im deutschen Sport bis 1933 und danach" zerstört. Die Figur auf dem Nikolaiplatz in Nordhausen war dem Basketballspieler Ralph Klein gewidmet, teilte die Polizei am Samstag mit.

Die Ermittlungen zu dem oder den Tätern würden intensiv in alle Richtungen geführt, betonte die Polizei. Sie forderte mögliche Zeugen auf, sich zu melden. Bereits am 13. Oktober war eine Skulptur der Ausstellung in Nordhausen mutwillig zerstört worden. Ähnliche Vorfälle hatte es im vergangenen Jahr bei der Wanderausstellung in Bochum gegeben. Lebensgroße Plexiglasfiguren wurden damals schwer beschädigt und mit antisemitischen Parolen beschmiert.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Im Zentrum der Schau stehen 17 deutsch-jüdische Sportler, die als Nationalspieler, Welt- und Europameister, Olympiasieger und Rekordhalter zu den gefeierten Idolen ihrer Zeit zählten. Nicht wenige von ihnen wurden deportiert und ermordet.