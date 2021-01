Zahl der Suchtkranken 2020 leicht gestiegen

Die Anzahl der Personen, die 2020 die Suchtberatungsstelle der Diakonie in Nordhausen besuchten, stieg im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf 696. Die Anzahl der Alkoholabhängigen ging allerdings leicht zurück.

Nordhausen Diakonie Nordhausen zählt vier Prozent mehr Besucher in Beratungsstelle

Die Anzahl der Personen, die 2020 die Suchtberatungsstelle der Diakonie in Nordhausen besuchten, stieg im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf 696. „Das ist auf unsere Corona bedingte achtwöchige Schließzeit zurückzuführen, nach der sind mehr Leute gekommen“, sagt der Leiter des Suchthilfezentrums Dirk Rzepus. Man habe versucht diese Einschränkung vermehrt über Telefonate oder Videokontakt auszugleichen.



Was die Fallzahlen betreffe, gebe es eine leichte Verschiebung in Richtung illegaler Drogen. Der Konsum von Amphetamin und Methamphetamin sowie der Verbrauch von Cannabis haben zugenommen. Die Anzahl der Alkoholabhängigen ging leicht zurück. Inwieweit sich die Coronasituation negativ auf die Suchtproblematik auswirkt, lasse sich erst später feststellen.

Allerdings begünstige die Verschlechterung der Lebenssituation, die Zunahme von Angst und Stress, Vereinsamung, aber auch Langeweile die Entstehung einer Sucht, so Rzepus.