Bleicherode. Die Polizei Nordhausen sucht nach den Tätern

Einen erheblichen Sachschaden richteten Unbekannte in der Nacht zu Montag in Bleicherode an. Sie zerstörten zwei Zigarettenautomaten in der Freiheitsstraße, wobei sie aber nur an den Inhalt von einem Automaten gelangten. Die Polizei schätzt den Schaden dennoch auf über 10.000 Euro und hofft nun auf Zeigenhinweise, heißt es in der Polizeimeldung.