Züge halten in Sondershausen am Fürstenbahnsteig

Sondershausen. Nach fast einem Jahr Umbau ist der Bahnhof in Sondershausen wieder in Betrieb.

Auf neuen Gleisen rollen seit Samstagmorgen wieder Züge durch den Sondershäuser Bahnhof. Sie halten nach dem Umbau, der fast ein Jahr gedauert hat, nun auch wieder am Bahnsteig direkt vor dem denkmalgeschützten Gebäude des ehemaligen Residenzbahnhofes.

Wie früher die Fürstenfamilie können Reisende die aus Richtung Erfurt ankommen oder in Richtung Nordhausen fahren wollen, nun ganz bequem ein- und aussteigen, ohne die Unterführung benutzen zu müssen. Das erfreute am Samstag bereits etliche Bahnfahrende, die mit Zügen der Linien RE 55 und RE 56 in Sondershausen ankamen oder abfuhren.

Von der weiterhin über den Tunnel unter den Gleisen erreichbaren Bahnsteiginsel fahren nur noch die Züge in Richtung Erfurt ab. Treppen müssen Bahnreisende jetzt aber nicht mehr überwinden hinüber zu gelangen. Der Bahnsteig 2 ist über zwei neu installierte Fahrstühle an beiden Tunnelenden barrierefrei erreichbar. Zur Plattform direkt am Bahnhofsgebäude gelangen Reisende sowieso ebenerdig.

Mit der Neueröffnung des Bahnhofs Sondershausen seien die Bauarbeiten zwischen Wolkramshausen und Sondershausen für die Modernisierung der Bahnstrecke Erfurt–Nordhausen komplett abgeschlossen, teilte die Deutsche Bahn mit. Die Zügen fahren wieder im Stundentakt über die gesamte Strecke. Ziel der Umbauarbeiten sei eine schnellere Anbindung an den Fernverkehrsknoten Erfurt und damit ein besserer Anschluss an die ICE-Strecke Berlin–München in Richtung Süden.

Dafür wurden nicht nur auf dem Bahnhofsgelände in Sondershausen Gleise neu verlegt und und die Bahnsteige verändert. Auch die Stellwerkstechnik in Kleinfurra und Sondershausen wurden komplett erneuert. Sowohl in Sonderhausen als auch in Wolkramshausen ließ die Bahn elektronischen Stellwerke in neuen Gebäuden auf den Bahnhofsarealen installieren. Das mechanische Stellwerk im alten Gebäude an der Straße zum Petersenschacht in Sondershausen ging während der Bauarbeiten außer Betrieb. Auch die mehr als 100 Jahre alten Schaltgestänge des Stellwerks im Bahnhofsgebäude müssen nicht mehr bewegt werden, um Weichen zu stellen. Das übernehmen jetzt elektronische gesteuerte Motoren. Die alte Stellwerkstechnik soll aber als Denkmal im Ensemble des Residenzbahnhofs erhalten bleiben. Die Interessengemeinschaft Residenzbahnhof will die historischen Anlagen auch der Öffentlichkeit zugänglich machen.

In Sondershausen, Großfurra und Kleinfurra hat die Bahn auch die Bahnsteiganlagen neu gebaut. Ebenfalls neu sind die Eisenbahnbrücke über die Wipper am Haltepunkt Glückauf sowie die Bahnübergänge an der Hauptstraße und bei Kleinfurra auf dem Abschnitt zwischen Kleinfurra und Großfurra, sowie die Übergänge am Privatweg und der Straße am Petersenschacht in Sondershausen.

Das jetzt abgeschlossene Instandhaltungs- und Investitionsvorhaben an der Strecke zwischen Wolkramshausen und Sondershausen ist Bestandteil des Programms „Neues Netz für Deutschland“ für Mobilität und Klimawende. Rund 280 Millionen Euro stehen 2022 für Netz und Bahnhöfe in Thüringen zur Verfügung. Damit modernisiert und erneuert die Deutsche Bahn noch in diesem Jahr rund 30 Kilometer Gleise, 75 Weichen sowie drei Brücken.