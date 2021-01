Zwei neue Pfarrer für Südharz in Aussicht

Die fast ein Jahr währende Zeit ohne Pfarrer in Bleicherode könnte bald ein Ende haben. In einem Gottesdienst am 24. Januar um 10 Uhr stellt sich Matthäus Monz als Bewerber auf die Pfarrstelle vor.

Die fast ein Jahr währende Zeit ohne Pfarrer in Bleicherode könnte bald ein Ende haben. In einem Gottesdienst am 24. Januar um 10 Uhr stellt sich Matthäus Monz als Bewerber auf die Pfarrstelle vor, informiert Gemeindekirchenratsvorsitzender Christoph Maletz. Dessen Frau Michaela Jecht präsentiert sich am selben Tag in Sollstedt ab 14 Uhr in einem Gottesdienst. Beide waren bislang im Kirchenkreis Oberes Havelland aktiv.



Zum 1. Februar 2020 hatte Michael Blaszcyk nach acht Jahren im Pfarrbereich Bleicherode eine neue Stelle als Militärseelsorger in Sondershausen angetreten. Seitdem hatte der Niedergebraer Pfarrer Michael Steinke aus Niedergebra die Vakanzvertretung inne, wobei Maletz als ordinierter Prädikant in St. Marien die wöchentlichen Gottesdienste hielt. „In einer Zeit ohne Pfarrer können schlummernde Kräfte einer Gemeinde geweckt werden, aber nach einem Jahr wird es langsam Zeit für professionelle Verstärkung“, so Maletz.



Aus dem Pfarrbereich Sollstedt war Pfarrer Werner Heizmann im Oktober nach 14 Jahren gegangen, um Interimspfarrer in Südbrandenburg zu werden. Wenn Michaela Jecht sich vorstellt, sind nach jetzigem Stand maximal 50 Besucher erlaubt. Eine Fragestunde soll sich dem Gottesdienst anschließen. Letzteres planen auch die Bleicheröder.

In St. Marien dürfen bei einer Inzidenz bis 200 höchstens 80 Leute Platz nehmen, andernfalls sinkt der Wert auf 50 Gäste. „Wir planen deshalb auch einen Youtube-Livestream“, so Maletz. Fragen an Matthäus Monz können ihm vorab geschickt werden, E-Mail: praxis@dr-maletz.de, Tel. 0171 / 57 60 669.