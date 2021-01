Zweiter Geflügelpest-Fall in Thüringen

Das Thüringer Sozialministerium hat am Donnerstag einen zweiten Geflügelpest-Fall im Freistaat bestätigt. Festgestellt wurde das Virus bei einem Schwan, der an der Wipper in Sondershausen tot aufgefunden wurde, teilte das Nordhäuser Landratsamt mit. Es handele sich um denselben Erreger wie bei dem vor einigen Tagen betroffenen Hobbygeflügelbestand in Wipperdorf.

Im gesamten Landkreis Nordhausen gilt bereits eine Stallpflicht für alle gewerblichen und privaten Geflügelhaltungen, betont das Veterinäramt. Das heiße, dass alle gehaltenen Vögel, konkret Hühner, Puten, Enten, Gänse, Fasane, Perlhühner, Rebhühner, Truthühner, Wachteln und Laufvögel, bis auf Weiteres in geschlossenen Ställen gehalten werden müssen oder unter einer nach oben gesicherten, dichten Abdeckung und Seitenbegrenzung, die den Kontakt mit Wildvögeln verhindert.