Geländewagen von der Polizei sichergestellt

Die Polizei führt umfangreiche Ermittlungen zur Ursache des schweren Verkehrsunfalls, bei dem am Dienstagabend auf der Bundesstraße 90 bei Bad Lobenstein ein 56-jähriger Mann aus dem Erzgebirge tödlich sowie ein 67-jähriger Beifahrer schwer verletzt worden waren. Dazu wurde das Unfallfahrzeug sichergestellt. Möglicherweise soll es auch eine Obduktion des Leichnams geben.

Noch ist völlig unklar, warum das Fahrzeug, ein Toyota Land Cruiser, gegen 17.50 Uhr ausgangs einer leichten Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen war. Der Unfallort befindet sich unmittelbar hinter der Einmündung von Bad Lobenstein in Richtung Saaldorf. Die Spuren auf der angrenzenden Wiese zeigen, dass das Fahrzeug in den Straßengraben gefahren war und sich anschließend mehrmals überschlagen hatte. Weil der Fahrer nicht angeschnallt gewesen ist, hatte es ihn aus dem Geländewagen geschleudert. Er verstarb noch am Unfallort.

Dritter schwerer Unfall in zwei Monaten

Ersten Erkenntnissen zufolge waren die beiden Fahrzeuginsassen zum Einkauf in einer Saalfelder Schokoladenfabrik gewesen und befanden sich offenbar auf der Heimfahrt. Warum der Fahrer den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte ist eine der Fragen, vor denen die Polizei steht. Zumal das Fahrzeug üblicherweise über einen akustischen Signalgeber verfügt, der auf den nicht angelegten Sicherheitsgurt aufmerksam macht.

Es ist der dritte schwere Verkehrsunfall binnen zwei Monaten auf dem Abschnitt der B 90 zwischen Bad Lobenstein und Saaldorf. Am 27. September war ein 54-jähriger Autofahrer tödlich verunglückt, nachdem er aus Richtung Saaldorf kommend zu schnell in eine Rechtskurve gefahren war und mit dem Gegenverkehr zusammenstieß. Der Unfallort befand sich nur wenige Meter entfernt vom Schauplatz in dieser Woche. Das riskante Fahrmanöver einer 20-jährigen Autofahrerin führte am 7. Oktober zur schweren Kollision mit einem Lkw, bei der die junge Frau schwere Verletzungen erlitt.

Mancher fordert Tempo 70

Der Unfall vom Dienstag führte unter anderem bei Facebook zu Diskussionen über die Verkehrssicherheit auf dieser Strecke. Während einige Leser fordern, ein Tempo-Limit von maximal 70 km/h und ein durchgehendes Überholverbot einzurichten, erinnern andere an die Pflicht eines jeden Fahrzeugführers, stets mit einer den Fahrbahn- und Sichtverhältnissen angepassten Geschwindigkeit zu fahren.

Was sollen Verkehrsbehörden machen, wenn Maßnahmen wie Überholverbote einfach ignoriert werden? Foto: Peter Hagen / OTZ

Laut Statistik, auf deren Grundlage sich die sogenannte Unfallkommission jährlich mit Schwerpunkten auseinandersetzt, ist die Bundesstraße 90 in diesem Abschnitt bislang nicht besonders auffällig. Die Kommission besteht aus Vertretern von Polizei, des Landratsamtes und der jeweiligen Straßenbaulastträger und entscheidet bei Bedarf über verkehrsrechtliche Maßnahmen. „Die Bundesstraße 90 war eigentlich wieder raus“, heißt es aus dem Landratsamt Saale-Orla zu der üblichen Praxis, dass unfallhäufige Abschnitte über einen Zeitraum von drei Jahren zu betrachten sind. Ulrich Wenzlaff, Regionalleiter beim Landesamt für Bau und Verkehr, bestätigt: „Die Polizei führt die entsprechende Statistik. Wenn es tatsächlich eine Unfallhäufung gibt wird geprüft, welche Maßnahmen möglich sind.“ Mal könnten Unfälle witterungsbedingt häufiger auftreten, mal sei vielleicht eine besonders aggressive Fahrweise ausschlaggebend. Daher werde das Unfallgeschehen über einen längeren Zeitraum betrachtet.

Ein insgesamt geradlinigerer Fahrbahnverlauf für die B 90 ist zwischen Bad Lobenstein und Saaldorf übrigens nicht zu erwarten. Der bislang vorgesehene Ausbau der Bundesstraße, für den es noch keinen Zeitplan gibt, ist auf den Abschnitt von der Einmündung Strandweg über die Stauseebrücke bis Frössen begrenzt.