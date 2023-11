Gemeinde im Saale-Orla-Kreis: Teils drastische Erhöhung der Pachtpreise für Pkw-Garagen und landwirtschaftliche Flächen

Krölpa In Krölpa werden mit dem Jahreswechsel die Entgelte für die Nutzung kommunaler Flächen angepasst. Das sind die neuen Tarife und die Hintergründe eines trotzdem einstimmigen Beschlusses im Gemeinderat:

Die Einheitsgemeinde Krölpa verfügt in den zehn Ortsteilen über Grundstücke im Umfang von insgesamt 48,8895 Hektar, die sie nicht selbst bewirtschaftet. Insbesondere Äcker und Grünland, aber auch Splitterflächen bis hin zu Vorgärten sind an die verschiedensten Betriebe und Privatpersonen verpachtet. Die Pächter wiederum müssen künftig tiefer in die Tasche greifen. Denn der Krölpaer Gemeinderat erhöht die Nutzungsgebühren mit Wirkung ab 1. Januar 2024 teils deutlich. Die neuen Pachtpreise wurden im kommunalen Parlament einstimmig gebilligt.

So ist künftig für sogenanntes Ödland ein Cent pro Quadratmeter und Jahr unter den Umständen zu berappen, dass solche Flächen bislang kostenlos gegen Pflege bereitgestellt wurden. Derselbe symbolische Preis gilt bald auch pauschal für alle Grünland-Arten.

Rabatt von bis zu 20 Prozent möglich

Die kommunalen Äcker sind mit dem Jahreswechsel für 160 Euro pro Hektar zu haben und damit um rund fünfzehn Prozent teurer als bisher. Gartengrundstücke kosten neu zwischen zwanzig bis sechzig Cent pro Quadratmeter und Jahr, wobei sich der Preis für „Erholungsflächen mit baulichen Anlagen“ ab einer bestimmten Größe verdoppelt.

Bürgermeister Jonas Chudasch. Foto: Marius Koity

Bei den 67 kommmunalen Pkw-Garagen kommt es teils zur Vervierfachung der bisherigen Gebühr. Teichgrundstücke sind zu je nach Nutzung zu Preisen zwischen 30 bis 200 Euro pro Hektar und Jahr zu haben.

Die Gemeinde kann individuelle „objektbezogene Abweichungen“, also einen Rabatt von bis zu 20 Prozent gewähren.

Einige Tarife wurden seit der Euro-Einführung nicht mehr angepasst

Bürgermeister Jonas Chudasch (Freie Wähler) stellte dennoch „Erhöhungen mit Augenmaß“ fest und erinnerte in einem Gespräch mit dieser Zeitung daran, dass die letzte Anpassung in einigen Punkten - tatsächlich rekordverdächtigerweise - vor mehr als zwanzig Jahren bei der Euro-Einführung vorgenommen wurde. Nur beim Acker- und Grünland sei es zwischendurch beziehungsweise zuletzt 2016 zu einer Neufestsetzung der Entgelte gekommen. Zudem sei die Gemeinde von der Kommunalaufsicht verpflichtet worden, die Preisliste zu aktualisieren, zumal man beispielweise Flächen, die vom Bundeskleingartengesetz geschützt werden, gar nicht mehr im Bestand habe.

Die neue Tarifordnung orientiere sich an Verhältnissen in benachbarten Gemeinden und Städten, betont Chudasch weiter. Gerade der neue Pachtpreis für Ackerland enthalte im regionalen Vergleich noch ein gutes Stück Landwirtschaftsförderung. In der Gemeinderatsitzung hatte er die Agrarprodukte Ludwigshof als größten Pächter der Gemeinde erwähnt.

Mit spürbar höheren Einnahmen wird zunächst nicht gerechnet

Tatsächlich wird der Löwenanteil der verpachteten Flächen bei 22,3841 Hektar Acker- und 25,7953 Hektar Grünland landwirtschaftlich genutzt. Die insgesamt fünf verpachteten Teichgrundstücke mit Wasserfläche umfassen 0,7101 Hektar.

Zuletzt hatte die Gemeinde rund 6000 Euro pro Jahr durch Verpachtungen eingenommen und dieser Betrag wird sich zunächst auch nicht ändern. Denn die neuen Gebühren gelten in aller Regel nur für neue, nicht für die laufenden Pachtverträge. „Wir werden natürlich mit unseren Pächtern reden und schauen, wie wir die neue Preise möglichst schnell umgesetzt bekommen“, so Chudasch.

Der Krölpaer Gemeinderat - hier 2021 bei einer Sitzung unter dem freien Himmel an der Pinsenberghalle - hat die Pachtpreiserhöhungen einstimmuig gebilligt. Foto: Marius Koity / OTZ

Wäre es angesichts eines wohl erheblichen Verwaltungsaufwandes nicht günstiger, die Pachtflächen ganz zu privatisieren? „Derzeit ist uns kein Kaufinteresse bekannt“, antwortete Chudasch. Gerade um „Klein- und Kleinstflächen“ reiße sich keiner. In diesem und im vergangenen Jahr hätten auch nur vier Grundstücke an die Pächter oder auch andere Interessenten veräußert werden können. Für die Flächen im Gesamtumfang von etwas mehr als 6.000 Quadratmeter seien rund 9000 Euro eingenommen worden.

„Die Verringerung der Pachtfläche ist kein erklärtes Ziel der Gemeinde“, resümierte Chudasch. „Wenn sich jemand für bestimmte Grundstücke interessiert, dann werden wir von Fall zu Fall entscheiden.“